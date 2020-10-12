Политическая хроника недели: Томенко выздоровел, в муниципалитетах перестановки, Терентьева переизбрали

Новости 12.10.2020 9:00 2403

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае усложняется и даже политическая хроника, так или иначе, связана с этим. На прошлой неделе стало известно, что еще один мэр заразился ковидом. А глава региона Виктор Томенко уже вышел на работу после болезни. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Томенко выписали из больницы, а Фельдман заболел

Переболевший коронавирусом и двусторонней пневмонией губернатор Алтайского края Виктор Томенко приступил к работе. На неделе должно состояться заседание оперштаба, отложенное из-за отсутствия Томенко, где обсудят новые ограничительные меры.

Также на прошлой неделе стало известно, что глава Рубцовска Дмитрий Фельдман заболел коронавирусом. Он будет находиться дома – госпитализация ему не потребовалась. В отсутствие главы его обязанности исполняет первый заместитель Владимир Пьянков.

Ранее сообщалось, что ковид подтвердился у мэра Бийска Александра Студеникина.

Каменский район снова удивляет

Замглавы Каменского района Сергей Умяров распоряжением администрации района перевел себя на другую должность. Он понизил себя в должности - стал начальником отдела администрации ГО и ЧС.

В письме депутатам он просил не рассматривать его кандидатуру на пост и.о. Ведь по уставу наделить полномочиями высшего должностного лица района можно только заместителя главы. Но никак не начальника отдела. Однако депутаты начали голосовать за день до его отчаянного послания.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

Терентьева переизбрали

На прошедшей 9 октября конференции регионального отделения «Справедливой России» партийцы переизбрали на новый срок Александра Терентьева. Срок полномочий продлили еще на два года.

Он был единственным кандидатом для голосования - только его поддержало федеральное руководство партии на заседании президиума Центрального совета 24 сентября.

Александр Терентьев руководит местными эсерами с 2006 года, когда была основана партия.

Также были избраны члены регионального совета партии. В него вошли депутаты АКЗС Александр Молотов, Владислав Вакаев, Людмила Суслова, Александр Николайчик, Василий Железовский, депутат Барнаульской думы Оксана Молодых. А также секретарь бюро Анна Коваленко, депутат Бийской Думы Елена Речкова и еще восемь человек.

Умер бывший главный инспектор в Алтайском крае

9 октября ушел из жизни бывший главный федеральный инспектор в Алтайском крае Виктор Власов, который занимал эту должность на протяжении пяти лет.

Виктор Власов скончался на 71 году жизни после продолжительной болезни.

Виктор Власов с декабря 2000 года занимал пост федерального инспектора аппарата полпреда в Алтайском крае. В октябре 2006 года распоряжением полпреда президента России в Сибирском федеральном округе он был назначен главным федеральным инспектором, сменив на этом посту Александра Бердникова. С поста Виктор Власов ушел в 2011 году, во время президентства Дмитрия Медведева, что для многих стало неожиданностью. В последние годы болел. Смерть не связана с коронавирусом.

Глава Минздрава обратился к жителям

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в видеообращении рассказал жителям региона, какой видит ситуацию с COVID-19 в регионе и что делают власти, чтобы она стабилизировалась.

Попов признал, что система здравоохранения в крае испытывает колоссальные перегрузки. Но министр отметил, что ни в одной стране система здравоохранения не содержится в режиме ожидания пандемии.

По словам министра, ситуация в крае хоть и сложная, но контролируемая. Необходимо только «завершить мобилизацию всех сил и средств под эпидобстановку».

Новикова могут сменить

Глава Троицкого района Андрей Овсянников может возглавить Октябрьский район в Барнауле вместо Вячеслава Новикова.

По информации «Банкфакса», 8 октября Овсянников выехал в Барнаул, где у него назначена встреча в краевом правительстве, и предупредил работников администрации, что может покинуть пост.

Нынешний глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков может быть уволен в течение месяца на фоне грозящего ему ареста за вождение без прав.

О других возможных отставках в муниципалитетах читайте здесь.

Замглавы Бийска ушел в отставку

Замглавы Бийска Олег Гузеев подал в отставку, пишет «Бийский рабочий». Он курировал сферу энергетики, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства. По данным некоторых источников, его увольнение стало последствием неудач наукограда в проекте «Городская среда».

В кресле заместителя главы Бийска Олег Гузеев пробыл чуть больше двух лет. Кто будет на его месте — пока не сообщается.