За 9 месяцев 2020 года Алтай стал рекордсменом Сибири по банкротству юрлиц

Новости 12.10.2020 10:05 1248

Республика Алтай стала одним из двух регионов Сибирского федерального округа (наряду с Томской областью), в которых количество банкротств юридических лиц с января по сентябрь 2020 года выросло. На Алтае таковых зафиксировано на 85,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Это следует из опубликованной Единым федеральным реестром сведений о банкротстве статистики за три квартала текущего года.

Рейтинг регионов СФО по динамике банкротств компаний:

Республика Тыва – 2 компании (-50%); Республика Хакасия – 14 компаний (-46,2%); Омская область – 71 копания (-39,3%); Новосибирская область – 211 компаний (-25,2%); Красноярский край – 91 компания (-24,2%); Алтайский край – 90 компаний (-23,7%); Иркутская область – 113 компаний (-19,9%); Кузбасс – 112 компаний (-10,4%); Томская область – 59 компаний (+9,3%); Республика Алтай – 13 компаний (+85,7%).

Если обращать внимание не на процентное соотношение, а на абсолютные цифры, то видно, что банкротами в Республике Алтай признаны 13 фирм. На фоне показателей Новсибирской, Иркутской или Кемеровской областей это выглядит не более, чем статистической погрешностью. Впрочем, реальные последствия для экономики региона могут значительно варьироваться в зависимости от величины этих компании, их рода деятельности и прочих факторов, определяющих значимость предприятия для местной социально-экономической сферы.

В целом по России за минувшие три квартала 2020 года количество банкротств юрлиц снизилось на 19%, а в среднем по Сибири – на 9,9%.

Банкротства в Алтайском крае

Что касается Алтайского края, то он, как и Красноярский, занял место в середине рейтинга, не отличившись в сфере банкротства юридических лиц ничем особенным. Точно так же «крепким середнячком» Алтайский край оказался и в области банкротства граждан (включая ИП). За девять месяцев здесь разорился 661 человек – это на 49,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Если проследить динамику поквартально, то в первом квартале 2020 года в Алтайском крае разорились 222 человека, во втором – 175 человек, в третьем – 264 человека. И если в первом полугодии текущего года граждан-банкротов стало на 24,1% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, то сейчас этот разрыв увеличился более чем вдвое.

Рейтинг регионов Сибири по динамике банкротств граждан:

Республика Тыва – 68 человек (+134,5%); Новосибирская область – 2081 человек (+101,5%); Красноярский край – 852 человека (+62,3%); Томская область – 567 человек (+55,3%); Кузбасс – 943 человека (+49,6%); Алтайский край – 661 человек (+49,5%); Омская область – 1340 человек (+46%); Республика Алтай – 83 человека (+27,7%); Иркутская область – 843 человека (+5,8%); Республика Хакасия – 128 человек (-6,6%).

В целом по РФ с января по сентябрь 2020 года количество граждан-банкротов выросло на 64,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом, в сентябре 2020 разорилось на 94,6% физлиц больше, чем в сентябре 2019 года. Средний прирост числа банкротств физлиц в Сибирском федеральном округе составляет 52,5%.