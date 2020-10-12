За 9 месяцев 2020 года Алтай стал рекордсменом Сибири по банкротству юрлиц

Республика Алтай стала одним из двух регионов Сибирского федерального округа (наряду с Томской областью), в которых количество банкротств юридических лиц с января по сентябрь 2020 года выросло. На Алтае таковых зафиксировано на 85,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Это следует из опубликованной Единым федеральным реестром сведений о банкротстве статистики за три квартала текущего года.
Рейтинг регионов СФО по динамике банкротств компаний:
Если обращать внимание не на процентное соотношение, а на абсолютные цифры, то видно, что банкротами в Республике Алтай признаны 13 фирм. На фоне показателей Новсибирской, Иркутской или Кемеровской областей это выглядит не более, чем статистической погрешностью. Впрочем, реальные последствия для экономики региона могут значительно варьироваться в зависимости от величины этих компании, их рода деятельности и прочих факторов, определяющих значимость предприятия для местной социально-экономической сферы.
Что касается Алтайского края, то он, как и Красноярский, занял место в середине рейтинга, не отличившись в сфере банкротства юридических лиц ничем особенным. Точно так же «крепким середнячком» Алтайский край оказался и в области банкротства граждан (включая ИП). За девять месяцев здесь разорился 661 человек – это на 49,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Если проследить динамику поквартально, то в первом квартале 2020 года в Алтайском крае разорились 222 человека, во втором – 175 человек, в третьем – 264 человека. И если в первом полугодии текущего года граждан-банкротов стало на 24,1% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, то сейчас этот разрыв увеличился более чем вдвое.
Рейтинг регионов Сибири по динамике банкротств граждан:
В целом по РФ с января по сентябрь 2020 года количество граждан-банкротов выросло на 64,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом, в сентябре 2020 разорилось на 94,6% физлиц больше, чем в сентябре 2019 года. Средний прирост числа банкротств физлиц в Сибирском федеральном округе составляет 52,5%.
Количество банкротств физических лиц в Алтайском крае увеличилось на 24,1%, юридических лиц – снизилось на 33,7%