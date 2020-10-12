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За 9 месяцев 2020 года Алтай стал рекордсменом Сибири по банкротству юрлиц

Новости
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Республика Алтай стала одним из двух регионов Сибирского федерального округа (наряду с Томской областью), в которых количество банкротств юридических лиц с января по сентябрь 2020 года выросло. На Алтае таковых зафиксировано на 85,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Это следует из опубликованной Единым федеральным реестром сведений о банкротстве статистики за три квартала текущего года.

Рейтинг регионов СФО по динамике банкротств компаний:

  1. Республика Тыва – 2 компании (-50%);
  2. Республика Хакасия – 14 компаний (-46,2%);
  3. Омская область – 71 копания (-39,3%);
  4. Новосибирская область – 211 компаний (-25,2%);
  5. Красноярский край – 91 компания (-24,2%);
  6. Алтайский край – 90 компаний (-23,7%);
  7. Иркутская область – 113 компаний (-19,9%);
  8. Кузбасс – 112 компаний (-10,4%);
  9. Томская область – 59 компаний (+9,3%);
  10. Республика Алтай – 13 компаний (+85,7%).

Если обращать внимание не на процентное соотношение, а на абсолютные цифры, то видно, что банкротами в Республике Алтай признаны 13 фирм. На фоне показателей Новсибирской, Иркутской или Кемеровской областей это выглядит не более, чем статистической погрешностью. Впрочем, реальные последствия для экономики региона могут значительно варьироваться в зависимости от величины этих компании, их рода деятельности и прочих факторов, определяющих значимость предприятия для местной социально-экономической сферы.

В целом по России за минувшие три квартала 2020 года количество банкротств юрлиц снизилось на 19%, а в среднем по Сибири – на 9,9%.

Банкротства в Алтайском крае

Что касается Алтайского края, то он, как и Красноярский, занял место в середине рейтинга, не отличившись в сфере банкротства юридических лиц ничем особенным. Точно так же «крепким середнячком» Алтайский край оказался и в области банкротства граждан (включая ИП). За девять месяцев здесь разорился 661 человек – это на 49,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Если проследить динамику поквартально, то в первом квартале 2020 года в Алтайском крае разорились 222 человека, во втором – 175 человек, в третьем – 264 человека. И если в первом полугодии текущего года граждан-банкротов стало на 24,1% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, то сейчас этот разрыв увеличился более чем вдвое.

Рейтинг регионов Сибири по динамике банкротств граждан:

  1. Республика Тыва – 68 человек (+134,5%);
  2. Новосибирская область – 2081 человек (+101,5%);
  3. Красноярский край – 852 человека (+62,3%);
  4. Томская область – 567 человек (+55,3%);
  5. Кузбасс – 943 человека (+49,6%);
  6. Алтайский край – 661 человек (+49,5%);
  7. Омская область – 1340 человек (+46%);
  8. Республика Алтай – 83 человека (+27,7%);
  9. Иркутская область – 843 человека (+5,8%);
  10. Республика Хакасия – 128 человек (-6,6%).

В целом по РФ с января по сентябрь 2020 года количество граждан-банкротов выросло на 64,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом, в сентябре 2020 разорилось на 94,6% физлиц больше, чем в сентябре 2019 года. Средний прирост числа банкротств физлиц в Сибирском федеральном округе составляет 52,5%.

Рост банкротств на 24,1% – жители Алтая продолжают ускоренно разоряться

Рост банкротств на 24,1% – жители Алтая продолжают ускоренно разоряться

Новости

Количество банкротств физических лиц в Алтайском крае увеличилось на 24,1%, юридических лиц – снизилось на 33,7%

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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