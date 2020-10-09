+ 6 смертей и более 160 случаев коронавируса. Как продолжается пандемия на Алтае

Новости 11.10.2020 15:45 534

По данным оперштаба, в Алтай2ском крае за сутки выявили более 160 новых случаев коронавируса. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 53, Алейск – 14, Тальменский район – 10, Новоалтайск – 9, Бийск – 8, Рубцовск, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Белокуриха , Первомайский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Алейский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Калманский район – 4, Заринск – 3, Камень-на-Оби, Крутихинский, Троицкий, Целинный районы - по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего в крае подтверждено 15 169 случаев коронавируса, уже выздоровело 13 058 человек. В госпиталях находятся 1 523 пациентов, амбулаторно - 4 пациента. Кроме этого, 1423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 125 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

Из общего числа инфицированных у 4860 больных обнаружена внебольничная пневмония, у 4735 – ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

Также 3 388 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

На данный момент в регионе развернуто 3 413 койки для ковидных пациентов. Из них с кислородом 1665, с ИВЛ 410. Свободно на сегодня 342.

Количество тяжелобольных пациентов - 280, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.

За минувшие сутки зафиксировано 6 смертей, из них непосредственно от коронавируса – 4. За весь период скончалось 584 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 262 человека, по иным причинам смерти – 318 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 541945человек. За прошедшие сутки – 4798.