+11 смертей и 154 новых случаев. Насколько в Алтайском крае увеличились показатели коронавируса

Новости 10.10.2020 14:20 1815

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 154 случая коронавируса. В Барнауле – 50, Бийске – 20, Рубцовске – 12, Целинном районе – 10, Алейске – 9, Усть-Калманском, Шипуновском районах – по 6 заболевших, Бийском, Табунском районах – по 5 заболевших, Заринске, Алейском, Залесовском, Солтонском районах – по 4 заболевших, Калманском районе – 3, Заринском, Зональном, Красногорском, Кытмановском районах – по 2 заболевших, Поспелихинском, Рубцовском, Солонешенском, Топчихинском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае – 15 007 офицально подтвержденных коронавирусных случаев. Уже выздоровело 12 880 человек. На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1 541 пациент. На амбулаторном лечении лечатся 8 пациентов. Кроме этого, 1390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 118 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

Дополнительно отмечается, что 3 363 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

В регионе развернуто 3 413 коек для коронавирусных пациентов, из них с кислородом 1665, с ИВЛ 410. На данный момент свободных коек - 364.

Из общего количества инфицирированных у 4813 пациентов подтверждена внебольничная пневмония, у 4620– ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

В госпиталях края находится 277 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.

За сутки произошло 11 смертельных случаев у пациентов с коронавирусом. Из них непосредственно от коронавируса скончались 4 человека. За весь период скончалось 578 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 258 человек, по иным причинам смерти – 316 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 537147 человек. За прошедшие сутки – 5620.