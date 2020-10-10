О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021

«Мы их тут лечим, а они…» В Алтайском крае обиделись на пациентку ковидного госпиталя, пожаловавшуюся на условия в больнице

Новости
7168
14

В Инцидент –Барнаул появилось видео из ковидного госпиталя в Благовещенском районе Алтайского края, на котором женщина жалуется на холод, отсутствие горячей воды и нехватку лекарств. Она ходит по коридорам  больницы и показывает облупленные стены. 

«Политсибру» обратился за комментариями к главврачу больницы Евгению Гермашу.  Вот что он рассказал:

«В Благовещенской ЦРБ ковидный госпиталь открылся 1 октября. Вечером 6 октября началось массовое поступление пациентов. А на 4 этаже корпуса еще работали монтажники, которые делали разводку кислорода (всего кислород в итоге подали на 115 человек). На тот момент госпиталь был рассчитан на 90 коек, в тот момент в нем находилось 86 человек.  То есть вместо трех этажей госпиталя работают 2 и еще поступают пациенты.  Тогда одномоментно поступило порядка 26 человек. Их просто физически некуда было класть – нам пришлось открыть помещения медтехники».  

В этот же вечер происходит авария на котельной и останавливается отопление. 

«Люди в скафандрах занимаются переводом больных, новенькие еще не сориентировались и идут в ванную закрытых помещений, в которых ничего не работает.  По пути мы отлавливаем их и показываем, где что находится -  что ванная в другой стороне, там есть горячая вода».

Съемки организовала пациентка, которая сама работает в больнице, правда Славгородской. Возможно, женщина обиделась на то что ее из Славгорода отправили лечиться в Благовещенку и решила показать «нечеловеческие условия».

Тепло дали к утру. Кровати расставили, людей расселили в подготовленные палаты. Однако в больницу пришли представители прокуратуры по поручению краевого прокурора. Проверяли все, что показано в первом видео, однако, как заверяет Евгений Гермаш подтверждения не нашли. А сотрудники больницы вынуждены были снимать собственное  видео, на котором видно как выглядит ковидный госпиталь в Благовещенской ЦРБ.  

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/77KvNckgwwA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Слухи в селе расходятся Быстро. А Благовещенская ЦРБ уже давно имеет репутацию одной из лучших и комфортных районных больниц региона. Жители Благовещенки обиделись за больницу.

«Говорят, что это вообще такое! Их тут лечат, а они обс…т (оговаривают – прим. ред.), причем лежа в очень комфортных условиях!» -  рассказывает Евгений Гермаш.   

Кстати, женщину уже скоро выпишут, в Благовещенке ее вылечили. А вот видео, как это часто бывает, еще долго будет гулять по соцсетям.    

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (14)

1000

Гость

Евгений Гермаш как всегда врёт.

Ответить
Селянка

Один этаж с ремонтом показали. Пациентка правду показала в 1 видео.

Ответить
вася

ну опять народ ******, ну что ты будешь делать

Ответить
Правда

Главврач ,разваливший медицину в районе, опять врёт.

Ответить
Барнаул

Какая лучшая больница в крае? Ваша колхозная? Бумага всё стерпит!

Ответить
Знающий

Хорошо научила тебя врать, Гермаш, мамаша, сама изворачивалась во власти до 80 лет. Ворье

Ответить
Гость

Что значит отлавливаете????Что это ещё такое!!!

Ответить
Роман

Откуда в црб целый этаж под медтехнику? У вас по штату нет такой должности. Все больницы обслуживает фирма,выйгравшея тендр на обслуживание медоборудрвание.

Ответить
Нарколог

В тексте указано,что люди в скофандрах!!! Главврач обкуреный или голюцинацией страдает? Там космонавты работают в скофандрах? На видео работник в защитном щитке стоит.

Ответить
Наталья
"Нарколог", образование получал в школе для детей с олигофренией? Ошибки в каждом слове.
Ответить
Вся правда

Больница существует только юридически, а на деле врачей нет, специалистов нет, есть главврач едрос и его гнилое окружение, морочащие нам голову

Ответить
Гость+

Очень комфортные условия... Хм интересно, кто текст писал этому запойному

Ответить
абрэк

ремонт тоже к утру сделали?

Ответить
Гость

Ну уж точно лучше чем в США

Ответить