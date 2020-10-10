«Мы их тут лечим, а они…» В Алтайском крае обиделись на пациентку ковидного госпиталя, пожаловавшуюся на условия в больнице

Новости 10.10.2020 11:05 7168

В Инцидент –Барнаул появилось видео из ковидного госпиталя в Благовещенском районе Алтайского края, на котором женщина жалуется на холод, отсутствие горячей воды и нехватку лекарств. Она ходит по коридорам больницы и показывает облупленные стены.

«Политсибру» обратился за комментариями к главврачу больницы Евгению Гермашу. Вот что он рассказал:

«В Благовещенской ЦРБ ковидный госпиталь открылся 1 октября. Вечером 6 октября началось массовое поступление пациентов. А на 4 этаже корпуса еще работали монтажники, которые делали разводку кислорода (всего кислород в итоге подали на 115 человек). На тот момент госпиталь был рассчитан на 90 коек, в тот момент в нем находилось 86 человек. То есть вместо трех этажей госпиталя работают 2 и еще поступают пациенты. Тогда одномоментно поступило порядка 26 человек. Их просто физически некуда было класть – нам пришлось открыть помещения медтехники».

В этот же вечер происходит авария на котельной и останавливается отопление.

«Люди в скафандрах занимаются переводом больных, новенькие еще не сориентировались и идут в ванную закрытых помещений, в которых ничего не работает. По пути мы отлавливаем их и показываем, где что находится - что ванная в другой стороне, там есть горячая вода».

Съемки организовала пациентка, которая сама работает в больнице, правда Славгородской. Возможно, женщина обиделась на то что ее из Славгорода отправили лечиться в Благовещенку и решила показать «нечеловеческие условия».

Тепло дали к утру. Кровати расставили, людей расселили в подготовленные палаты. Однако в больницу пришли представители прокуратуры по поручению краевого прокурора. Проверяли все, что показано в первом видео, однако, как заверяет Евгений Гермаш подтверждения не нашли. А сотрудники больницы вынуждены были снимать собственное видео, на котором видно как выглядит ковидный госпиталь в Благовещенской ЦРБ.

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Слухи в селе расходятся Быстро. А Благовещенская ЦРБ уже давно имеет репутацию одной из лучших и комфортных районных больниц региона. Жители Благовещенки обиделись за больницу.

«Говорят, что это вообще такое! Их тут лечат, а они обс…т (оговаривают – прим. ред.), причем лежа в очень комфортных условиях!» - рассказывает Евгений Гермаш.

Кстати, женщину уже скоро выпишут, в Благовещенке ее вылечили. А вот видео, как это часто бывает, еще долго будет гулять по соцсетям.