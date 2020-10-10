«Мы их тут лечим, а они…» В Алтайском крае обиделись на пациентку ковидного госпиталя, пожаловавшуюся на условия в больнице

В Инцидент –Барнаул появилось видео из ковидного госпиталя в Благовещенском районе Алтайского края, на котором женщина жалуется на холод, отсутствие горячей воды и нехватку лекарств. Она ходит по коридорам больницы и показывает облупленные стены.
«Политсибру» обратился за комментариями к главврачу больницы Евгению Гермашу. Вот что он рассказал:
«В Благовещенской ЦРБ ковидный госпиталь открылся 1 октября. Вечером 6 октября началось массовое поступление пациентов. А на 4 этаже корпуса еще работали монтажники, которые делали разводку кислорода (всего кислород в итоге подали на 115 человек). На тот момент госпиталь был рассчитан на 90 коек, в тот момент в нем находилось 86 человек. То есть вместо трех этажей госпиталя работают 2 и еще поступают пациенты. Тогда одномоментно поступило порядка 26 человек. Их просто физически некуда было класть – нам пришлось открыть помещения медтехники».
В этот же вечер происходит авария на котельной и останавливается отопление.
«Люди в скафандрах занимаются переводом больных, новенькие еще не сориентировались и идут в ванную закрытых помещений, в которых ничего не работает. По пути мы отлавливаем их и показываем, где что находится - что ванная в другой стороне, там есть горячая вода».
Съемки организовала пациентка, которая сама работает в больнице, правда Славгородской. Возможно, женщина обиделась на то что ее из Славгорода отправили лечиться в Благовещенку и решила показать «нечеловеческие условия».
Тепло дали к утру. Кровати расставили, людей расселили в подготовленные палаты. Однако в больницу пришли представители прокуратуры по поручению краевого прокурора. Проверяли все, что показано в первом видео, однако, как заверяет Евгений Гермаш подтверждения не нашли. А сотрудники больницы вынуждены были снимать собственное видео, на котором видно как выглядит ковидный госпиталь в Благовещенской ЦРБ.
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Слухи в селе расходятся Быстро. А Благовещенская ЦРБ уже давно имеет репутацию одной из лучших и комфортных районных больниц региона. Жители Благовещенки обиделись за больницу.
«Говорят, что это вообще такое! Их тут лечат, а они обс…т (оговаривают – прим. ред.), причем лежа в очень комфортных условиях!» - рассказывает Евгений Гермаш.
Кстати, женщину уже скоро выпишут, в Благовещенке ее вылечили. А вот видео, как это часто бывает, еще долго будет гулять по соцсетям.
Один этаж с ремонтом показали. Пациентка правду показала в 1 видео.
ну опять народ ******, ну что ты будешь делать
Главврач ,разваливший медицину в районе, опять врёт.
Какая лучшая больница в крае? Ваша колхозная? Бумага всё стерпит!
Хорошо научила тебя врать, Гермаш, мамаша, сама изворачивалась во власти до 80 лет. Ворье
Что значит отлавливаете????Что это ещё такое!!!
Откуда в црб целый этаж под медтехнику? У вас по штату нет такой должности. Все больницы обслуживает фирма,выйгравшея тендр на обслуживание медоборудрвание.
В тексте указано,что люди в скофандрах!!! Главврач обкуреный или голюцинацией страдает? Там космонавты работают в скофандрах? На видео работник в защитном щитке стоит.
Больница существует только юридически, а на деле врачей нет, специалистов нет, есть главврач едрос и его гнилое окружение, морочащие нам голову
Очень комфортные условия... Хм интересно, кто текст писал этому запойному
ремонт тоже к утру сделали?
Ну уж точно лучше чем в США
Евгений Гермаш как всегда врёт.