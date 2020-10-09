Где логика? Каменские депутаты возложили полномочия главы на несуществующего заместителя

Новости 09.10.2020 18:01 1501

Депутаты Каменского районного собрания снова назначили исполняющим обязанности администрации Сергея Умярова. За несколько часов до этого он снял с себя полномочия зама, что не позволяет ему занимать пост главы. Но депутаты с этим не согласны.

"Оставайся, мальчик, с нами"

"Временно возложить полномочия главы Каменского района на заместителя главы администрации на Сергея Умярова сроком на 31 октября включительно", - сказано в документе (имеется в распоряжении "Политсибру"), подписанном заместителем председателя райсобрания Иваном Панченко.

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Проблема в том, что Умяров неоднократно отказывался быть и.о. главы района. Насколько уверенно, что даже ушел с поста замглавы (а только заместителя по закону можно сделать исполняющим обязанности).

Всего несколько часов назад "Политсибру" писал о том, что чиновник с 9 октября возглавляет отдел ГО ЧС в администрации (именно с этого поста он был назначен замглавы в августе 2020 года.

Так почему же депутаты снова назначили именно его?

О причинах "Политсибру" рассказал Иван Панченко. По его словам, еще накануне, 8 октября, все было в порядке, никто никуда не переводился.

"Мы, как и положено проводили опрос депутатов 8 и 9 октября. Большинство проголосовали еще вчера. И вот утром приходит документ от Умярова. Ну и что это получается: захотел вдруг и перевел сам себя? То он хочет быть и.о., то нет. Что за детский сад? Если ты заместитель, то в твоих должностных обязанностях исполнять полномочия главы, если тебя выбрали депутаты", - сказал Панченко.

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Он добавил, что райсобрание направило обращение в прокуратуру. Они уверены, что этот поступок замглавы не совсем легитимен.

За Сергея Умярова проголосовали девять депутатов, за Евгению Гордиенко - трое. Еще пятеро вообще не голосовали, в их числе и председатель райсобрания Виктор Кашицин, который находится в больнице.

При этом администрация предложила им поддержать именно Гордиенко, которая исполняет полномочия главы уже год.

Но, по словам Панченко, депутаты сочли, что их лишают законной альтернативы и добавили в список для голосования Умярова.

Напомним, постоянного главы в районе нет уже год. Бывший руководитель Федор Найден был отстранен еще в августе 2019 года. В мае 2020 года в силу вступил приговор суда в виде штрафа в 300 тысяч рублей за нарушение ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Все это время (со скандалами, отставками и восстановлением по суду) в статусе и.о. муниципалитетом руководила Евгения Гордлиенко.

Но 24 сентября райсобрание наделило полномочиями не Гордиенко, а Умярова. И закончились они как раз 9 октября.

У Гордиенко сразу не сложились отношения с группой каменских депутатов. Среди них и Иван Панченко.

"Мы давно говорим, что нас не устраивает ее работа. К ней много претензий: работа тепловых сетей, проблемы с запуском нового корпуса лицея, вывоз мусора. И постоянно обращались в краевую администрации. Но нам все время не дают выбора", - добавил собеседник.

Видимо, теперь этот вопрос будет решаться в суде или через прокуратуру.