Стало известно, когда в Алтайском крае примут решение по ужесточению антиковидных мер

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, заседание оперштаба пройдет на следующей неделе. Предполагается, что на нем будут приняты решения о необходимости ужесточения антиковидных мер. Кстати, как стало известно, губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы. Не исключено, что заседание оперштаба было перенесено на следующую неделю именно в этой связи.
Как писал «Политсибру», 6 октября стало известно, что региональный Роспотребнадзор направил на имя губернатора края Виктора Томенко письмо, в котором предложил ужесточить ограничения. В частности было предложено:
Отметим, что часть предложений уже применяется на практике. К примеру, школьников носить маски уже обязали.
Также ведомство считает необходимым ввести школьные каникулы на две недели раньше и перевести работников на «удаленку»