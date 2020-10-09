Стало известно, когда в Алтайском крае примут решение по ужесточению антиковидных мер

Новости 09.10.2020 17:39 2397

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, заседание оперштаба пройдет на следующей неделе. Предполагается, что на нем будут приняты решения о необходимости ужесточения антиковидных мер. Кстати, как стало известно, губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы. Не исключено, что заседание оперштаба было перенесено на следующую неделю именно в этой связи.

Как писал «Политсибру», 6 октября стало известно, что региональный Роспотребнадзор направил на имя губернатора края Виктора Томенко письмо, в котором предложил ужесточить ограничения. В частности было предложено:

приостановить деятельность торговых центров, фудкортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей,

приостановить оказание плановой медпомощи,

перевести работников на дистанционной режим, ограничить личный прием граждан,

ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях,

начать школьные каникулы на две недели раньше, студентов перевести на дистанционное обучение,

обязать школьников ходить в масках вне занятий.

Отметим, что часть предложений уже применяется на практике. К примеру, школьников носить маски уже обязали.