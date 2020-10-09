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Стало известно, когда в Алтайском крае примут решение по ужесточению антиковидных мер

Новости
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Как сообщили в пресс-службе правительства  региона, заседание оперштаба пройдет на следующей неделе.  Предполагается,  что на нем будут приняты решения о необходимости ужесточения антиковидных мер. Кстати, как стало известно, губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы. Не исключено, что заседание оперштаба было перенесено на следующую неделю именно в этой связи.

Как писал «Политсибру»,  6 октября стало известно, что региональный Роспотребнадзор направил на имя губернатора края Виктора Томенко письмо, в котором предложил ужесточить ограничения. В частности  было предложено:  

  • приостановить деятельность торговых центров, фудкортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей,
  • приостановить оказание плановой медпомощи,
  • перевести работников на дистанционной режим, ограничить личный прием граждан,
  • ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях,
  • начать школьные каникулы на две недели раньше, студентов перевести на дистанционное обучение,
  • обязать школьников ходить в масках вне занятий.

Отметим, что часть предложений уже применяется на практике. К примеру, школьников носить маски уже обязали.  

Алтайский Роспотребнадзор предлагает закрыть торговые центры и остановить плановую медпомощь

Алтайский Роспотребнадзор предлагает закрыть торговые центры и остановить плановую медпомощь

Новости

Также ведомство считает необходимым ввести школьные каникулы на две недели раньше и перевести работников на «удаленку»

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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