Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы

Новости 09.10.2020 17:04 1318

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы.

Напомним, Виктор Томенко был госпитализирован в Краевую клиническую больницу с пневмонией 27 сентября. Он дважды обращался к жителям региона через инстаграм. Сейчас состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе.