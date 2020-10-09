Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы.
Напомним, Виктор Томенко был госпитализирован в Краевую клиническую больницу с пневмонией 27 сентября. Он дважды обращался к жителям региона через инстаграм. Сейчас состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе.
В воскресенье 27 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу