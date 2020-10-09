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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы

Новости
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Как сообщает пресс-служба правительства региона,  губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы.

Напомним,   Виктор Томенко был госпитализирован в Краевую клиническую больницу с пневмонией 27 сентября.  Он дважды обращался к жителям региона через инстаграм. Сейчас состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе.

Алтайский губернатор госпитализирован с пневмонией

Алтайский губернатор госпитализирован с пневмонией

Новости

В воскресенье 27 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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