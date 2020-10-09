На Алтае обещают привозить продукты пенсионерам домой, правда только здоровым

Новости 09.10.2020 16:40 1180

Как сообщает оперштаб Алтайского края, добровольцы штаба «#МЫВМЕСТЕ» вновь активизировали работу по доставке продуктов питания и лекарств пенсионерам. С 7 октября они начали работу в Барнауле, с 12 октября акция будет запущена по всему Алтайскому краю.

«Заявку на оказание помощи можно оставить круглосуточно по федеральному номеру горячей линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный).

Волонтеры доставляют продукты с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00 в будние дни. Доставка бесплатна, заявитель оплачивает только сумму покупки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости», - сообщает оперштаб.

Любопытно, что согласно губернаторскому «антиковидному» указу пенсионерам запрещено покидать место жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома. Под вынужденным выходом из дома понимается выход из места проживания (места пребывания) с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Таким образом, можно предположить, что в указ губернатора, вероятно, будут внесены изменения, которые обяжут пенсионеров сидеть дома без выхода в магазины и аптеки. Впрочем, пока в оперштабе не подверждают и не опровергают эту версию.

Отдельно отмечается, что волонтеры не будут выезжать к тем, у кого подтверждён COVID-19.

Штаб добровольцев #МыВместе, который был создан весной, в летний период прекращал свою работу. Как пояснил начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко, работа прекращалась в связи с тем, что заявок на услуги волонтеров было мало и их отрабатывали точечно.

Возобновление работы штаба, по словам чиновника, это – «реагирование в соответствии с ухудшением эпидситуации и привидение в готовность к увеличению заявок на оказание помощи».