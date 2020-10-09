«Нам придется принять серьезные меры». Оппозиционные депутаты республики Алтай, призывавшие к импичменту главы, не согласны с решением президиума

Новости 09.10.2020 15:55 1166

Поступившее обращение о выражении недоверия главе республики Алтай Олегу Хорохордину рассмотрели на Президиуме Госсобрания, заседание которого прошло 9 октября. Большинством голосов президиум постановил вернуть обращение инициаторам в связи с нарушением процедуры. Впрочем, инициаторы обвинили президиум в нарушении законодательства.

Претензии со стороны мятежников первым высказал Аскар Тулебаев. По регламенту обращение должны было быть направлено в комитеты, и только затем рассматриваться на президиуме. Однако, как пояснил спикер Эл Курултая Владимир Тюленин, больших нарушений в процедуре рассмотрения нет.

«Мы проконсультировались со всеми структурами (в том числе с прокуратурой – прим.ред.) - больших нарушений нет», - заявил он.

В качестве докладчика был обозначен глава комитета по Экологии и природопользованию Эл Курултая Владислав Рябченко. Он пояснил собравшимся, что нарушение процедур стало возможным из-за отзыва подписи под обращением депутата Елены Цуприковой. В противном случае, документ бы прошел полный цикл. Определенный регламентом Эл Курултая. Также он между делом отметил, что в Госсобрание пришло обращение совета муниципальных образований, в котором выражено несогласие с позицией депутатов- оппозиционеров.

Любопытно, что его доклад вызвал шквал критики: мятежные депутаты стали спрашивать, как им отозвать свои голоса за кандидатуры самого Рябченко, а также заместителя Председателя Государственного Собрания ГерманаЧепкина. Мария Демина также заявила. Что на Цуприкову было оказано давление и именно этим объясняется отзыв подписи.

Вопрос какой закон дает право депутату отозвать свою подпись? Мария Демина заявила, что имеет сведения согласно которым на депутата было оказано давление для отзыва подписи

Однако как пришлось признать обеим сторонам диалога не состоялось. Президиум большинством голосов проголосовал за возврат обращения инициаторам. Те в свою очередь попытались пояснить, что свергать прямо сейчас Хорохордина не собираются – пытаются вызвать его на конструктивную работу. А также попеняли Тюленину, что такое шаги, которые предпринимаются по поддержке действующего главы только усугубляют внутриполитическую ситуацию.

«Написал письмо совет муниципальных образований, кто-то там собирает подписи. Кто угодно что угодно напишет. Вы пытаетесь влиять на ситуацию, как будто начались новые выборы», - заметил он.

Мария Демина же призвала к ответственности не только спикера и его заместителя, но и всю фракцию «Единой России».

«Мы хотим вместе с вами работать, мы уважаем наших коллег из партии. А вы посидели, помараковали, трах-бах и огорошили всех… Больше года структура правительства не сформирована и вы молчите. Как мы будем утверждать бюджет? Несколько лет не индексируются пособия, ликвидировано местное самоуправление в Акташе… Если все останется так, как есть, мы (как представители своего народа) будем вынуждены принимать какие-то меры.

Таким образом понятно, что внеочередной сессии, на которой бы рассматривался вопрос о выражении недоверия главе республики Олегу Хорохордину не будет. Впрочем, о большой вероятности такого исхода ранее говорили и сами депутаты-оппозиционеры. Однако после заседания президиума стало очевидно. что в республике Алтай назрело некое противостояние, которое пока удается подавить правящей партии. Однако не исключено, что в дальнейшем, если главе республики не удастся выстроить конструктивный диалог с представителями парламента, у Хорохордина могут возникнуть серьезные проблемы.

Напомним, намерение о выражении недоверия главе республики Алтай Олегу Хорохордину было обозначено на заседании во вторник, 29 сентября. Предполагалось, что обращение, которое подписали 14 депутатов (необходимая треть парламента) пройдет через все комитеты и будет рассмотрено на президиуме. Однако затем депутат Елена Цуприкова отозвала свою подпись.