Ходатайство Зюганова, кубинец с бомбой и новый лама - чем запомнилась сибирякам неделя с 3 по 9 октября

Новости 09.10.2020 18:30 1336

За неделю с 3 по 9 октября в Сибирском федеральном округе произошла масса самых разнообразных событий: Зюганов ходатайствовал перед Путиным за сына бывшего иркутского губернатора, в Тыве избрали нового верховного ламу, в Новосибирске кубинец заявил кинологам, что в его кармане - бомба, а в Томске ищут нефть с помощью учебного ядерного реактора. Обо всём этом и многом другом читайте в традиционной пятничной сводке "Политсибру".

Алтайский край

Регион захлестнула вторая волна коронавируса и система здравоохранения затрещала по швам. Дошло до того, что в крае попросту не хватило не только врачей, но и срочно мобилизованных студентов медвузов, и власти вынуждены были обратиться к частным клиникам с просьбой о помощи. При этом, в сеть клиник "Добрый доктор", откликнувшуюся на призыв и направившую на помощь государственной медицине анестезиологов, тут же нагрянули силовики. Пока никто не арестован, производилась лишь выемка документов.

Есть и позитивные новости - губернатор Виктор Томенко выздоровел от коронавируса и выписан из больницы.

Республика Алтай

9 октября депутатам алтайского Госсобрания (Эл Курултай), подавшим в конце сентября заявление о выражении вотума недоверия главе региона Олегу Хорохордину, было отказано в запуске процедуры импичмента.

"В связи с нарушением процедур внесения предложения о выражении недоверия, а именно недостаточным количеством подписей депутатов и отсутствием мотивов и копий подтверждающих их документов, имеющих юридическую силу (например, судебных решений или актов проверки)", - с такой формулировкой Президиум Госсовета вернул заявителям их обращение.

Также фракция "Единой России" в Госсобрании не позволила вернуть прямые выборы мэра единственного в республике города - Горно-Алтайска.

Новосибирская область

7 октября к бойцам ГБР агентства безопасности "Гвардия" подошёл взволнованный темнокожий мужчина и сообщил, что в его кармане находится бомба. На смеси английского, испанского и русского языков он попросил вызвать полицию. На место прибыли кинологи, которые никакой бомбы при оказавшемся кубинцем мужчине не обнаружили.

Иркутская область

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на дело Андрея Левченко - сына бывшего губернатора Приангарья Сергея Левченко. По словам Зюганова, президент на это "среагировал".

Как писал ранее "Политсибру", депутат иркутского областного парламента Андрей Левченко в конце сентября был задержан по подозрению в мошенничестве.

Омская область

5 октября губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что заразился коронавирусом. Это произошло вскоре после встречи главы региона с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которому глава области подарил... танк. Точнее, модель танка, сделанную из кости мамонта. Госпитализация омскому губернатору не потребовалась - он лечится дома. О его выздоровлении пока не сообщалось.

Томская область

В Томской области в центре внимания оказались учёные. Так, 3 октября суд поместил в СИЗО учёного Александра Луканина, который подозревается в государственной измене. Ранее он был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания. А 7 октября учёные томского "политеха" заявили, что будут искать палеозойскую нефть при помощи учебного ядерного реактора.

Кузбасс

8 октября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв провёл отчётную пресс-конференцию, в ходе которой ответил на 37 вопросов. Интересно, что глава региона заявил о том, что в Кузбасс пришла вторая волна коронавируса и тут же добавил, что местный оперштаб намерен рассмотреть вопрос о снятии ограничений на деятельность театров и кинотеатров в области. По словам губернатора, кузбасские врачи уже научились работать с больными коронавирусом.

Красноярский край

7 октября Первый Восточный окружной военный суд признал виновными в пропаганде терроризма троих человек. Соль в том, что двое из них сделали третьего своим единомышленником в... колонии, где все трое отбывали наказание в 2017 году. В 2020 году новообращённый приверженец радикального ислама освободился и "продолжил вести противоправную деятельность, связанную с идеями терроризма". Суд приговорил всех к срокам от 4 до 7 лет колонии строго режима.

Перед судом также предстанут экс-министр социальной политики края Галина Пашинова и её заместитель. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и хищении 4,2 млн рублей, выделенных из бюджета на подарки ветеранам.

Республика Тыва

4 октября на пост Верховного ламы республики был избран Сергек Сарыглар. Предыдущий лама - Джампел Лодой - в июне скончался от коронавируса.

"Для буддийской сангхи республики сегодня знаменательный день. Дата выборов нового Камбы-ламы Тувы тщательно определялась с учетом астрологической благоприятности", - сообщается в соцсетях регионального агентства по делам национальностей.

Спустя два дня - 6 октября - исполнилось 9 лет со дня основания Кызыльской епархии РПЦ.

Республика Хакасия

5 октября начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев заявил, что правительство республики обманом выманило из бюджета почти 100 млн рублей. По его словам, деньги были получены на покупку готовых объектов, которые можно было использовать под детсады, однако вместо этого власти начали строительство новых объектов, которые в итоге обошлись слишком дорого и оказались некачественными.

Отметим, что недавно агентство "Минченко консалтинг" отмечало, что глава Хакасии Валентин Коновалов опасно близок к отставке, как и главы остальных нацреспублик Сибири, а «Агентство политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) присвоило ему последнее место в рейтинге влияния руководителей субъектов РФ.