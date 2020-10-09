Алтайский край в сентябре «накрыла» дефляция

Новости 09.10.2020 14:50 1181

Согласно данным Алтайкрайстата, в сентябре 2020 года цены в Алтайском крае снизились на 0,3% по сравнению с августом. Таким образом, с начала года инфляция в регионе составила 2,9%.

Драйвером снижения цен стали продовольственные товары, потерявшие в цене 0,9%. Это – сезонное колебание, связанное с завершением садово-огородного сезона и сбором урожая. В целом же, с начала текущего года категория продуктов питания демонстрирует наиболее высокую инфляцию – 3,2%. В прошлом году этот показатель был вдвое ниже и составлял всего 1,5%.

Помимо продуктов, подешевели также услуги – на 0,5%. В прошлом году они также показывали в сентябре снижение стоимости, но лишь на 0,2% за месяц. С января 2020 года инфляция в этой категории достигла 2,4%.

Что касается непродовольственных товаров, то за месяц они выросли в цене на 0,6%, а с начала года – на 2,6%. В отличие от вышеописанных сфер, здесь дефляционных периодов не наблюдается вовсе.