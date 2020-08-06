Как выглядит новая механика сцены алтайского драмтеатра (ФОТО)

8 октября Алтайский краевой театр Драмы им. В.М. Шукшина продемонстрировал обновлённую впервые за полвека механику сцены в главном зале. Её заменили в преддверии грядущего 100-летия театра. На месте событий побывал наш фотокорреспондент Олег Укладов.
На прошедшей в этот же день пресс-конференции директор театра Любовь Березина назвала планируемую дату открытия 99-го театрального сезона и рассказала о ближайших перспективах. В частности, о том, что в алтдраме будет ставить пьесу Константин Хабенский.
Нижняя механика сцены будет заменена здесь впервые за полвека