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Как выглядит новая механика сцены алтайского драмтеатра (ФОТО)

Новости
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8 октября Алтайский краевой театр Драмы им. В.М. Шукшина продемонстрировал обновлённую впервые за полвека механику сцены в главном зале. Её заменили в преддверии грядущего 100-летия театра. На месте событий побывал наш фотокорреспондент Олег Укладов.

На прошедшей в этот же день пресс-конференции директор театра Любовь Березина назвала планируемую дату открытия 99-го театрального сезона и рассказала о ближайших перспективах. В частности, о том, что в алтдраме будет ставить пьесу Константин Хабенский.

Реконструкция сценической механики алтайского краевого Театра Драмы началась

Реконструкция сценической механики алтайского краевого Театра Драмы началась

Новости

Нижняя механика сцены будет заменена здесь впервые за полвека

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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