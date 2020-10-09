+142 и 10 смертей. Коронавирус в Алтайском крае продолжает увеличивать официальные показатели

Новости 09.10.2020 13:20 2342

По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 142 инфицированных: 86 - в Барнауле, Рубцовске – 15, Бийске – 13, Заринском и Шелаболихинском районах – по 7 заболевших, Солонешенском районе – 5, Поспелихинском районе – 4, Заринске и Камне-на-Оби – по 2 заболевших, Рубцовском районе – один заболевший.

Всего в крае инфицированных – 14 853, уже выписано 12 783 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1 493 пациента. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 10 пациентов. Кроме этого, 1453 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, а ещё 118 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

3 035 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном лечении.

Таким образом, в 4 782 случаях у пациентов выявлена внебольничная пневмония, у 4497 - ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

В Алтайском крае развернуто 3 323 койки в ковидных госпиталях. Из них с кислородом 1615, с ИВЛ 410. Свободных коек на 9 октября - 259.

В госпиталях края находятся 232 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 93.

За минувшие сутки скончалось 10 человек. из них непосредственно от коронавируса - 8. За весь период скончалось 567 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 254 человека, по иным причинам смерти – 309 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 526 658 человек. За прошедшие сутки – 4 869.