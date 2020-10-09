Сергей Белоусов: От комплексного подхода к развитию отечественного органического производства зависит продвижение этой продукции в стране

Новости компаний 09.10.2020 13:50 595

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в панельной сессии на заседании «Продвижение органической продукции в России» в рамках мероприятий 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020».

Сенатор напомнил, что Федеральный закон «Об органической продукции» вступил в силу в начале этого года. «За эти месяцы уже есть практические результаты его реализации. Объем внутреннего рынка экологически чистой продукции оценивается экспертами в 250 миллионов долларов уже в 2020 году. Трудозатраты в органическом сельском хозяйстве значительно выше, чем в интенсивном, меньше урожайность и продуктивность животных вследствие отказа от применения минеральных удобрений, химических средств защиты растений, гормонов роста и других разрешенных препаратов. Также высоки затраты на сертификацию органического производства», - отметил Сергей Белоусов.

В связи с этим сенатор считает целесообразным рассмотреть вопрос о введении целого комплекса специальных мер поддержки производителей органической продукции. Помимо субсидирования затрат на сертификацию, может быть погектарная поддержка, субсидирование на единицу произведенной продукции, компенсация части затрат на приобретение и использование органических удобрений и биопрепаратов, участие российских производителей органической продукции в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в стране и за рубежом.

«Реализация таких мер, безусловно, будет способствовать снижению цен на органическую продукцию, и даст возможность использовать ее широкому кругу потребителей, например, для питания детей в организованных коллективах», - уверен Сергей Белоусов.

По его словам, не в полной мере урегулированы вопросы отнесения биопрепаратов к агрохимикатам, которые не могут применяться в органическом производстве. Есть проблема фумигации продукции при экспорте, в результате чего органика теряет свой статус.

Нет однозначности и с классификацией импортного сырья для органического производства и самой продукции, при наличии документов о соответствии, полученных в зарубежных системах сертификации органической продукции. Здесь необходимо провести работу по гармонизации нормативных документов, подчеркнул законодатель. «Еще не приняты все необходимые стандарты в сфере органической продукции, целесообразно ускорить работу над ними, а также работу по внесению изменений в уже действующие стандарты».

Сенатор считает, что важно предпринять меры, направленные на создание системы подготовки и переподготовки кадров в сфере органического сельского хозяйства.

Позитивно, что многие субъекты, оценивая свой потенциал в области органического сельского хозяйства, делают осознанные шаги навстречу местным производителям органики, принимая на территориях региональные законы и программы поддержки, направленные на развитие органического производства. Среди таких субъектов Краснодарский край, Ставропольский край, Красноярский край, Томская область, Воронежская область, Республика Татарстан, Крым.

Отдельная проблема — степень информированности потребителя, которая чрезвычайно низка. «Крайне важна просветительская информационная работа не только с потребителями, производителями и продавцами, но и с органами исполнительной власти регионов. Поэтому, в целях продвижения органической продукции необходимо принять эффективные меры по информированию потребителей об особых свойствах органики, отличающих ее от обычной продукции», считает сенатор.

Сергей Белоусов обратил также внимание на важность образовательно-просветительских программ. По его мнению, их целесообразно проводить даже на площадках школ, среди детей.

«Только комплексный, системный подход к стимулированию развития отечественного органического производства позволит обеспечить рост производства и потребления такой продукции, включая экспортные поставки», — резюмировал парламентарий.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств субъектов Российской Федерации, экспертного сообщества.