Бессменный Терентьев. Алтайские справедливороссы переназначили главу реготделения

Новости 09.10.2020 13:07 689

Депутат Госдумы Александр Терентьев снова будет занимать пост главы отделения «Справедливой России» в Алтайском крае. Такое решение только что приняли делегаты конференции, передает с места события корреспондент «Политсибру».

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Он был единственным кандидатом для голосования - только его поддержало федеральное руководство партии на заседании президиума Центрального совета 24 сентября.

Александр Терентьев руководит местными эсерами с 2006 года, когда была основана партия. Последний раз был переизбран в октябре 2018 года. Новый срок полномочий - также на два года.

Также были избраны члены регионального совета партии. В него вошли депутаты АКЗС Александр Молотов, Владислав Вакаев, Людмила Суслова, Александр Николайчик, Василий Железовский, депутат Барнаульской думы Оксана Молодых. А также секретарь бюро Анна Коваленко, депутат Бийской Думы Елена Речкова и ещё восемь человек.