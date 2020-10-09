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В Алтайском крае развернуты еще два дополнительных госпиталя

Новости
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По данным оперштаба, в Алтайском крае развернуты новые ковидные госпитали.  Они заработали на базе горбольницы №3 (в корпусе на Бехтерева развернули 60 коек) и Михайловской ЦРБ (там теперь находится 25 коек). В общей сложности в 18 ковидных госпиталях края развернуто 3323 коек.

«Новые площадки развернуты в отдельно стоящих зданиях, в которых созданы все необходимые условия для оказания помощи больным данной категории. Организован штат специалистов, сформирован запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты», - сообщает оперштаб.

Напомним, ранее главный инфекционист края Валерий Шевченко рассказал, что в ряде территорий края сложилась очень напряженная ситуация. Пациенты лежат в коридорах госпиталей. Однако   в регионе будут развернуты новые койки и госпитали.  Предполагается, что до 19 октября госпитали будут развернуты на территории центра «территория здоровья» и федерального центра травматологии и ортопедии.

«Все, кто мог, «под ружье» уже встал». Частные клиники откликнулись на призыв алтайского минздрава

«Все, кто мог, «под ружье» уже встал». Частные клиники откликнулись на призыв алтайского минздрава

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Частные клиники готовы взять на себя часть нагрузки государственного здравоохранения

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

гость

почему диагностический не работает?! Почему даже поликлиники не могут время на КТ добиться?

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