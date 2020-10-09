В Алтайском крае развернуты еще два дополнительных госпиталя

Новости 09.10.2020 12:07 1501

По данным оперштаба, в Алтайском крае развернуты новые ковидные госпитали. Они заработали на базе горбольницы №3 (в корпусе на Бехтерева развернули 60 коек) и Михайловской ЦРБ (там теперь находится 25 коек). В общей сложности в 18 ковидных госпиталях края развернуто 3323 коек.

«Новые площадки развернуты в отдельно стоящих зданиях, в которых созданы все необходимые условия для оказания помощи больным данной категории. Организован штат специалистов, сформирован запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты», - сообщает оперштаб.

Напомним, ранее главный инфекционист края Валерий Шевченко рассказал, что в ряде территорий края сложилась очень напряженная ситуация. Пациенты лежат в коридорах госпиталей. Однако в регионе будут развернуты новые койки и госпитали. Предполагается, что до 19 октября госпитали будут развернуты на территории центра «территория здоровья» и федерального центра травматологии и ортопедии.