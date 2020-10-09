Ракшин добился строительства второго «Лета» в Барнауле

Новости 09.10.2020 11:45 1554

8 октября барнаульский градсовет повторно рассмотрел проект строительства ТЦ «Лето-2» на Павловском тракте, 251. Проект был одобрен, но «со скрипом». Об этом пишет «Толк».

По информации издания, одобрения компания Евгения Ракшина «Первый» добилась с трудом – «За» проголосовало лишь чуть больше половины членов градсовета. Архитекторам не понравился слишком маленький противопожарный разрыв между обоими «Лето», по которому может проехать «разве что – велосипед». Также они указали на то, что грузовикам придётся въезжать на территорию и выезжать с неё единственным путём, выходящим на и без того перегруженную улицу Шумакова.

Представитель компании Илья Лунев возразил, что проект выполнен в полном соответствии со всеми нормами и назвал градсовет судилищем.

«Мы считаем преступлением, когда на этапах обсуждения эскизных проектов членами градосовета затягиваются сроки их согласования. За один месяц простоя только городской бюджет недополучает около полумиллиона рублей в виде налога на имущество по объекту, подобному «Лету-2». А эти деньги точно не лишние для Барнаула и его жителей», – подчеркнул он.

Илья Лунев также добавил, что ООО «Первый» всегда было сторонником продуманной политики в области городской застройки и в компании удивлены замечаниями отдельных членов градсовета, выходящими за рамки их компетенции. По мнению Лунева, критика «Лета-2» не подкреплена аргументами, а ценных советов от архитекторов совета и вовсе не поступило.

«Нам же хочется на таких встречах обсуждать новые идеи и проекты с теми, кто стремится к развитию города, разбирается в современной архитектуре, создает реальные проекты, понимает проблемы горожан и готов их решать вместе с бизнесом», – резюмировал Илья Лунев.