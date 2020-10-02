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Ход конем. Умяров понизил себя в должности, чтобы не оставаться и.о. главы Каменского района

Новости
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Исполняющий обязанности главы Каменского района Сергей Умяров своим же распоряжением понизил себя в должности, чтобы ему не продлили руководящие полномочия. Он ушел с поста заместителя главы администрации и снова стал руководить отделом ГО ЧС.

Уйду, только отстаньте

«Сергей Умяров, заместитель главы администрации района перешел на свое прежнее место работы в отдел ГО ЧС. Данный документ был подписан и передан в районное Собрание депутатов сегодня, 9 октября», - сказано в официальном сообщении на сайте администрации.

Он сам, как пока еще и.о. главы района, подписал распоряжение о понижении в должности. И сделал это, чтобы снова не становиться исполняющим обязанности.

Умяров рассказал, что 2 октября направил в райсобрание ходатайство о возложении полномочий на Гордиенко (его временный срок истекал 10 октября). Сам он должен был уйти в отпуск (видимо, чтобы не продлевали полномочия, ведь замом он стал только два месяца назад). Но 8 октября депутаты вернули документ за подписью заместителя председателя Ивана Панченко, где просили включить Сергея Умярова в список для голосования.

«Считаю данное действие со стороны заместителя председателя нарушением моих трудовых прав, нежеланием отдельных депутатов выстраивать конструктивный диалог, отсутствием заинтересованности со стороны депутатов в нормальном функционировании района. Все это противоречит моим принципам», - заявил Умяров.

Он ответил депутатам в официальном письме (имеется в распоряжении «Политсибру»), что с 10 октября «не является заместителем главы администрации района, в связи с чем просит не рассматривать его кандидатуру при принятии решения о возложении полномочий главы Каменского района».

Что за цирк

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И.о. главы Каменского района уволил из МУП председателя местного райсобрания

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Постоянного главы в районе нет уже год - Федор Найден был отстранен по суду из-за уголовного дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности в августе 2019 года. Обвинительный приговор вступил в силу в мае 2020 года.

Исполнять его обязанности, пока не избран новый глава, может только кто-то из заместителей. До сегодняшнего дня было два зама - Сергей Умяров (повторимся, только с августа 2020 года) и Евгения Гордиенко. С боем и скандалами местные депутаты все же наделяли весь этот год полномочиями Гордиенко. Однако 24 сентября большинством голосов они назначили и.о. Умярова (хотя его даже не было в списке для голосования и он заранее предупреждал, что не согласен занимать эту должность).

И даже написал письмо-отказ в адрес депутатов, но все же был вынужден приступить к полномочиям.

По данным источников «Политсибру», проработав главой всего две недели, он увидел, как много в районе проблем и насколько запущена ситуация в некоторых сферах. И, кстати, успел уволить председателя райсобрания Виктора Кашицина с должности директора МУП «Гостиница «Обь». По одной версии, потому что в его работе действительно нашли нарушения. По другой, якобы из политических соображений.

Также по данным наших инсайдеров, его пытались отговорить от отказа от должности. Но, видимо, безуспешно.

Хотя работать в статусе и.о. Умярову пришлось бы недолго. Сейчас в районе проходит конкурс на главу. Если ничего не случится, то изберут его уже в конце октября. Умярова в числе кандидатов нет, зато есть Евгения Гордиенко, каменский депутат Иван Панченко, барнаульский депутат Дмитрий Ворсин (который, очень может быть, и станет главой) и еще девять кандидатов.

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Новому главе предстоит положить конец противостоянию, которое давно уже перешло в плоскость личных разборок. Любопытно, что правительство хоть периодически и посылает своих людей в Камень для контроля за ситуацией. Но, по большому счету, публично и открыто не вмешивается (вспомните, как такие вопросы решались при бывшем губернаторе Карлине).

Это, с одной стороны, свидетельствует о потере управляемости над районом. Но в то же время соответствует политике действующего правительства. В региональном кабмине неоднократно давали понять, что они не пытаются ломать местную политическую систему и дают возможность попытаться решить вопрос самостоятельно. Но вот только сделать у района, видимо, не получается. И, судя по всему, в какой-то момент власти все же вмешаются в более жесткой форме.

Автор: Александра Черданцева

Фото: "Каменские известия"

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