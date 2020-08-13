«Барнаульскую сетевую компанию» возглавил член Общественной палаты города

Новости 09.10.2020 11:10 740

С 6 октября 2020 года генеральным директором ООО «Барнаульская сетевая компания» стал Андрей Лавринец. Ранее он занимал на предприятии должность главного инженера.

Андрей Лавринец является членом Общественной палаты Барнаула. В БСК он работает 33 года, начинал путь с должности старшего мастера. В 2012 году получил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Двумя месяцами ранее кадровые перестановки произошли также в «Барнаульской горэлектросети» – её новым гендиректором с 6 августа стал Александр Ященко – бывший депутат краевого парламента.