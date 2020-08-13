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«Барнаульскую сетевую компанию» возглавил член Общественной палаты города

Новости
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С 6 октября 2020 года генеральным директором ООО «Барнаульская сетевая компания» стал Андрей Лавринец. Ранее он занимал на предприятии должность главного инженера.

Андрей Лавринец является членом Общественной палаты Барнаула. В БСК он работает 33 года, начинал путь с должности старшего мастера. В 2012 году получил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Двумя месяцами ранее кадровые перестановки произошли также в «Барнаульской горэлектросети» – её новым гендиректором с 6 августа стал Александр Ященко – бывший депутат краевого парламента.

«Барнаульскую горэлектросеть» возглавил экс-депутат алтайского парламента

«Барнаульскую горэлектросеть» возглавил экс-депутат алтайского парламента

Новости

Александр Ященко – кандидат экономических наук, ранее возглавлял краснодарский водоканал

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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