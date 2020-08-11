Сбыча мечт – Константин Хабенский поставит пьесу в Алтайском краевом театре Драмы

Новости 09.10.2020 10:40 860

16 октября в Барнауле ожидается открытие 99-го сезона в Алтайском краевом театре Драмы имени В.М. Шукшина. На прошедшей 8 октября пресс-конференции директор театра Любовь Березина рассказала о планах и перспективах.

Главной новостью конференции, несомненно, стало известие о приезде Константина Хабенского, который поставит в краевом драмтеатре пьесу.

«У нас есть договорённость – Константин Хабенский приедет к нам ставить спектакль. Специально для нас они с Александром Цыпкиным – автором «беспринцыпных чтений» – написали пьесу под названием «Интуиция». Как говорит Хабенский, он давно об этом мечтал, давно вынашивал эту идею и вот, у него, наконец-то, получилось. Я думаю, что это будет хорошим подарком и театру, и городу, и краю, потому что достаточно интересно, как работают знаменитые люди. Что из этого получится, мы все с вами посмотрим», – рассказала директор театра.

По её словам, Константин Хабенский будет художественным руководителем проекта, Данила Чащин – режиссёром, главный художник московского художественного театра им. Чехова Николай Симонов – художником-постановщиком, Николай Реутов – балетмейстером. В середине ноября они приедут сюда, чтобы провести кастинг и подобрать актёров, и начнут работать.

«Давно мечтали, чтобы в Алтдраме приехали и поставили спектакль именитые и знаменитые режиссёры», – отметила Любовь Березина, добавив, что стоит это серьёзных денег, но благодаря поддержке края и губернатора, создавшего и возглавившего оргкомитет по подготовке празднования столетия театра, исполнение мечты стало ближе.

Впрочем, наряду с радостными новостями, есть и не столь весёлые. Так, директор театра сообщила, что в этом году не будет традиционной губернаторской ёлки.

«В этом году традиционной губернаторской ёлки в театре не будет. До конца декабря запрещено в школах проводить мероприятия с детьми и к нам никто, конечно, не приведёт детей – мы это прекрасно понимаем», – пояснила Любовь Березина.

Тем не менее, детям будет показан спектакль, который шёл три года назад – новогодняя сказка «12 месяцев». Те родители, которые изъявят желание привести на неё детей, смогут это сделать. Если позволит эпидситуация, в фойе будет проведена интермедия, а для взрослых актёры устроят традиционно новогодний капустник.