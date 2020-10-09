Депутаты-новички в сентябре потеснили постоянных лидеров медиарейтинга АКЗС

Рейтинги 09.10.2020 9:30 995

Новые депутаты Алтайского Заксобрания попали в первую пятерку рейтинга упоминаемости по итогам сентября, еще не успев официально приступить к полномочиям. Они получили депутатские корочки только в начале октября, но только своим избранием уже подвинули основных лидеров рейтинга. Всех, кроме спикера АКЗС Александр Романенко.

Коронавирус, отмена очной сессии Заксобрания, мероприятия ко Дню города Барнаула и другие мероприятия вновь обеспечили Романенко первое место в списке.

Вторую строчку занимает Артем Шамков. Он был избран депутатом от «Единой России». СМИ активно писали о его предвыборной деятельности, а затем о результатах выборов. То же касается и двух других депутатов-новичков Максима Кочева и Григория Бахтина, они заняли третью и четвертную строчку медиарейтинга.

Четвертое место с Бахтиным делит Сергей Писарев. В сентябре он по традиции много рассказывал о работе Барнаульского зоопарка, а также призывал граждан ходить на выборы. Писарев также получил памятный знак и диплом «За заслуги в развитии города Барнаула».

Замыкает пятерку лидеров эсер Александр Молотов. Он много выступал в СМИ, комментируя возможный перенос единого дня голосования на весну, предвыборные технологии и результаты кампании. А в конце сентябре пресса писала, что Молотов выступает за государственную монополию на лекарство от коронавируса «Арепливир» и продажу его по цене парацетамола.

Отметим, что с сентября упоминаемость депутатов будет представлена в процентах. За 100% мы взяли общее число упоминаний всех депутатов в прошедшем месяце.

Остальные депутаты распределились в рейтинге следующим образом:

Больше половины депутатов АКЗС в сентябре либо закончили месяц с очень низкой упоминаемостью – меньше 1%, либо вообще не засветились в СМИ.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.