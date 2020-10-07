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Денег пока меньше. Стали известные основные параметры нового бюджета Алтайского края

Новости
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В регионе начали рассмотрение бюджета на 2021 год. Первую версию главного финансового документа представили на заседании правительства, 7 октября, сообщили в пресс-службе правительства края.

Основные параметры

Общий объем доходов бюджета на 2021 год планируется в сумме 106 млрд 595 млн рублей, расходов - 112 млрд 422 млн рублей. Дефицит будет на предельном уровне - 5,8 млрд рублей.

Власти ожидают собрать в следующем году 58,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 3% выше 2020 года. Еще 48 млрд рублей регион рассчитывает получить из федерального бюджета.

Возможно, эти параметры еще будут пересмотрены в сторону увеличения, когда станет точно известен объем финансовой помощи регионам из федеральной казны.

Для сравнения: первоначально бюджет Алтайского края на 2020 год был разработан с доходами в 101,7 млрд рублей, расходам в 107,4 млрд рублей. А принят в окончательном чтении уже с параметрами: 112,4 млрд рублей - доходы, 118 млрд рублей - расходы, 5,6 млрд - дефицит.

На что пойдут средства

Полная «раскладка» по расходам будет только в ноябре, ко второму чтению законопроекта о бюджете. Пока же зампред правительства региона, министр финансов Данил Ситников обозначил только общие моменты:

  • 74% расходов - социальная сфера
  • 4,3%  - индексация заработной платы отдельных категорий работников (из указа президента) с 1 января 2021, бюджетников - с 1 октября 2021 года
  • будут сохранены все виды социальных выплат, а выплаты на детей и на жилищно-коммунальные услуги - проиндексированы
  • будет увеличена ежемесячная выплата педагогическим работникам и отдельным категориям граждан, работающим и живущим в селе
  • компенсационные выплаты на питание школьников будут заменены на ежегодную выплату на подготовку к школе в 1000 рублей
  • будут сохранены все виды финансовой помощи муниципалитетам на исполнение полномочий, субсидии на ЖКХ и объекты водоснабжения и водоотведения, софинансирование расчетов за топливно-энергетические ресурсы, расходы на поддержку местных инициатив.

«Проект краевого бюджета сформирован с учетом реализации национальных целей, обеспечение индивидуальной программы социально-экономического развития»,- добавил министр.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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