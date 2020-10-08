Вузы СФО договорились о реализации совместных сетевых образовательных программ

Новости компаний 08.10.2020 17:45 137

О создании и внедрении единой корпоративной информационной системы «Цифровой университет» в Алтайском государственном техническом университете рассказал ректор Андрей Марков участникам регионального форума высшего образования «Эффективные модели управления вузом в интересах развития региона», прошедшего накануне в АлтГТУ. В форуме принимали участие представители Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Алтайского края, ректораты АлтГТУ, НГТУ и ГАГУ. Мероприятие было организовано в очно-дистанционном формате.

По словам Андрея Маркова, создание в АлтГТУ информационной системы «Цифровой университет» – это не модные тенденции, а насущная потребность для реализации образовательного процесса и научной работы университета.

«Цифровизация входит во все сферы нашей жизни, в том числе в образовательную деятельность. У нас накоплен большой опыт работы с собственным программным обеспечением. Цифровые сервисы были созданы для осуществления всех направлений деятельности подразделений нашего университета. Речь идет и о создании образовательных онлайн-курсов, появлении социальной сети университета, которая обеспечила взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. Управление контингентом сотрудников и обучающихся, расписание, бухгалтерия, документооборот, управление научно-исследовательской деятельностью, дополнительное образование – все службы переведены в электронную плоскость. Автоматизация работы деканатов, создание личных кабинетов и проектных офисов, мы считаем, позволят оперативно получать информацию, как студентам, так и преподавателям, поможет избежать проблем, связанных рутинной бюрократической системой, а, значит, повысит качество образования, у нас расширится возможность подключения к образовательным ресурсам других вузов. Системы электронного обучения показали, что вуз не только готов работать, но и успешно осуществляет образовательную деятельность, проведя на достаточно высоком уровне защиту выпускных квалификационных работ».

Андрей Марков выразил уверенность, что у региональных университетов имеется большой потенциал для сотрудничества: «Мы говорим о третьей миссии вузов – это влияние на развитие региональной экономики на взаимодействие с органами государственной власти. Вузы становятся центрами инноваций и подготовки и переподготовки кадров. Переход к цифровым технологиям позволит нам качественно улучшить образовательный процесс. Мы договорились о создании совместных виртуальных лабораторий, реализации сетевых образовательных программ по инженерным дисциплинам и кооперации для участия в национальных программах».

Заместитель Министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, обращаясь к участникам Форума, отметил, что в последнее время большая работа была направлена на поддержку именно региональных университетов.