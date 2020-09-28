Депутаты Новоалтайска проигнорировали решение судьбы единственной горбольницы

Новости 08.10.2020 17:15 292

Внеочередное заседание собрания депутатов Новоалтайска, посвящённое вопросу временного перепрофилирования городской больницы им. Л. Я. Литвиненко в статус ковидного госпиталя, которое должно было состояться 8 октября, сорвалось из-за неявки половины депутатов. Об этом сообщило ИА «Банкфакс».

По данным издания, на заседание явились лишь 11 из 22 депутатов. Отсутствовали, в основном, представители «Единой России». Ещё одного депутата видели в холле, однако регистрироваться он не стал и здание вскоре покинул. Таким образом, народным избранникам не удалось собрать кворум. Источник «Банкфакса» подчеркнул, что это – первый подобный случай в истории Новоалтайска.

Тем не менее, явившиеся депутаты всё же внесли корректировки в обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Оно должно быть рассмотрено на очередной сессии 20 октября. В обращении депутаты предлагают не отдавать под ковидный госпиталь действующую больницу, а использовать вместо неё здание тубдиспансера, которое уже построено, но ещё не сдано в эксплуатацию. Помимо обращения к губернатору, депутаты планируют также направить в прокуратуру просьбу о проверке действий алтайского Минздрава.

Напомним, ранее депутат новоалтайского горсобрания Дмитрий Гришин планировал организовать 11 октября митинг против перепрофилирования горбольницы в ковидный госпиталь. Он и примкнувшие к нему депутаты опасались, что временное закрытие больницы может перерасти в её полное исчезновение, как это произошло ранее с местным роддомом. Затем из-за ухудшения эпидобстановки организаторы отменили акцию.

Незадолго до этого председатель комитета алтайского заксобрания по здравоохранению Александр Лазарев заявил, что протестовать против работы ковидных госпиталей – бесчеловечно.