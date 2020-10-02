Не замерзнем. Готова ли СГК к холодной зиме и всем ли уже дали тепло

Новости 09.10.2020 10:07 919

Столица Алтайского края готова к новому отопительному сезону: все ремонты завершены вовремя, по всем магистральным трубам уже запущено тепло. Об этом на онлайн-конференции рассказал директор теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Александр Гросс. Он презентовал вторую часть доклада о подготовке краевой столице к отопительному сезону. И пояснил, почему не у всех одинаково тепло, куда жаловаться на холодные батареи и почему теплоснабжение города требует миллиардных вливаний.

Тепло пришло

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Все объекты, которые получают тепло и горячую воду от СГК, уже вступили в новый отопительный сезон.

Причем часть домов и социальных учреждений досрочно. Такую возможность компания стала широко предоставлять всем желающим потребителям с этого года.

Традиционно масштабный запуск производится только по постановлению администрации города. А выходит такой документ лишь когда среднесуточная температура становится ниже +8 С˚на протяжении пяти дней подряд. В Барнауле отопительный сезон стартовал 22 сентября. Но СГК была готова дать тепло в любом конце города уже с 10 числа. Для этого нужно было подать заявку (многоквартирным домам требовалось провести собрание жильцов).

Компания запустила опрос среди горожан: нужно ли им отопление раньше. Многие высказались за. Но и без этого в СГК знали о такой необходимости, сказал Гросс.

«В первый же день, когда мы объявили о возможности досрочного запуска тепла, с заявками обратились 15 школ и детских садов. И уже через несколько часов они получили тепло. К 21 сентября, за сутки до официального старта, отопление было уже 150 образовательных учреждениях, 15 больницах и 10 многоквартирных домах Барнаула», - подчеркнул директор теплосетевого подразделения.

Эту практику сделают постоянной. По заявкам можно будет не только сделать трубы теплыми заранее, но и продлить сезон, когда весь город уже будет отключен (привет вечно холодному началу мая).

«Мы хотим, чтобы батареи становились горячими в квартирах ровно тогда, когда люди ощущают в этом потребность. И не хотим ждать, пока кто-то замерзнет. Мы предлагаем ориентироваться в первую очередь не на инструкции, а доверять здравому смыслу, профессиональному опыту и человеческому отношению к ситуации»,- отмечают в компании.

Слишком жарко - слишком холодно

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Недавно СГК запустила новую систему контроля качества теплоснабжения в квартирах жителей в режиме онлайн. Если у вас чересчур жарко или наоборот едва тепло (а то и вовсе холодно), вы можете сообщить об этом в компанию напрямую вот по этой ссылке.

Александр Гросс пояснил, что ответственность поставщика тепла закачивается на входе в здание. Дальше - зона работы управляющих компаний, товариществ собственников жилья или собственников строения.

И, как правило, проблемы оказывают именно внутри дома. Неисправная система, нерабочая запорная арматура, попадание воздуха в трубы, старые батареи - такое часто бывает именно в тех домах, где УК или ТСЖ не получила паспорт готовности к зиме. То есть не выполнили свою часть работы в срок.

«У нас было уже несколько жалоб на недогрев или перегрев. Мы все их проверили и выяснили, что этот как раз те дома, по которым у нас изначально были вопросы. То есть мы им ресурс предоставляем, но там не его качественное распределение», - подчеркнул Гросс.

Но это частные примеры, в целом же теплоснабжение города готово к максимальным зимним нагрузкам. Не замерзнем, подчеркнул представитель СГК.

Готов и 100% нормативный запас угля. Топлива на площадках двух ТЭЦ и 35 локальных котельных Барнаула даже больше, чем требуется.

Все успели в срок

А чтобы город пережил даже самую лютую зиму, все лето СГК проводила масштабный ремонт сетей и оборудования.

В 2020 году в Барнауле обновили 32 км тепловых сетей на 59 участках, в том числе:

6,4 км – магистральные трубопроводы

9,2 км – внутриквартальных трубопроводы

4,4 км – восстановление линий рециркуляции горячего водоснабжения

53 – центральные тепловые пункты, где заменили водоподогреватели и насосы

38 тыс м² асфальта и 30 тысяч м² газонов - восстановление после ремонта.

Пандемия коронавируса, конечно, повлияла и на ремонтную кампанию 2020 года. Не всегда в срок приходили материалы, не всегда вовремя работы выполняли субподрядчики.

«Но в целом все запланированное было сделано. Все работы, которые имели значение для начала отопительного сезона, завершены. Осталось только то из плана, что можно делать без ущерба для системы теплоснабжения», - уточнил Александр Гросс.

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Большой ремонт СГК проводит в Барнауле последние два года (в 2020-м энергетики выполнили почти в три раза больше работ, чем в 2018-м). Только в текущем сезоне в модернизацию инфраструктуры вложили 1,3 млрд рублей, что больше уровня 2018 года в четыре раза.

Сейчас компания проводит уже второй этап масштабного инвестпроекта. В следующем году в комплекс будет вложено также около 1,2 млрд рублей. Кстати, подготовка к новому сезону уже началась. Чтобы в мае следующего года были куплены все материалы и готовы все подрядчики, в СГК уже к сентябре 2020 года начала проектировочные работы.