Клиенты Сбербанка могут получить субсидию на ипотеку в Республике Алтай

Новости компаний 08.10.2020 16:40 156

Министерство регионального развития Республики Алтай и Горно-Алтайское отделение ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного кредитования физических лиц.

Соглашение предусматривает компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту в размере ключевой ставки Банка России по кредитам, выданным с 1 июля текущего года и по 30 декабря 2024 года. Действие документа распространяется на программы жилищного кредитования по приобретению строящегося жилья у застройщиков, аккредитованных Банком, а также индивидуальное строительство жилого дома на земельном участке, расположенном на территории Республики Алтай.

Получить субсидию могут все граждане страны, независимо от места регистрации.

Субсидии предоставляет Министерство регионального развития Республики Алтай. При оформлении компенсации, кроме срока получения ипотеки и места расположения объекта, учитываются: валюта кредита − необходимо, чтобы кредит был оформлен в рублях, сумма займа – она не может превышать 4 млн рублей, а сам заёмщик не должен иметь неисполненных обязанностей по уплате налогов и других государственных пошлин.

Для получения субсидии гражданин ежегодно подает заявление о предоставлении поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Министерство регионального развития Республики Алтай с приложением необходимых документов.

С вопросами оформления компенсации в рамках программы можно обратиться в офисы Сбербанка, расположенные на территории региона, или Министерство регионального развития Республики Алтай.

Порядок предоставления поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Республики Алтай утвержден Постановлением Правительства Республики Алтай от 29.07.2020 № 242 в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р). Программа направлена на стимулирование жилищного строительства на территории Республики Алтай и улучшение жилищных условий граждан.

Марина Мезенцева, управляющий Горно-Алтайским отделением ПАО Сбербанк: