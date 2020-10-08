Братство «Стика». Как на Алтае помогают возрождать известную школу кикбоксинга

Новости 08.10.2020 14:50 432

Барнаульской школе кикбоксинга «СТИК» почти 30 лет. Шесть тысяч выпускников: отцы приводили сюда сыновей, которые водят уже своих детей. Сейчас в школе учатся 250 воспитанников.

В истории "СТИКа" бывало всякое. В том числе и черные дни, школу пришлось закрыть. Всю жизнь она располагалась в подвале, где не было батарей, трубы отопления проходили транзитом по потолку, и плата за отопление таких помещений никогда не взималась. Но несколько лет назад концепция поменялась: тепловики начали выставлять счета. Причем школе начислили оплату за все время аренды. Образовались миллионные долги, и муниципальная ДЮСШ по кикбоксингу "СТИК" была ликвидирована, но уже через год возродилась, как автономная некоммерческая организация "Школа кикбоксинга СТИК".

Тысячи выпускников - это не шутка: почти армия, настоящее спортивное братство. Любая задача по плечу! А слова воспитанника школы Ярослава Гребенного, почему кикбоксинг спорт – «Потому что я могу защитить себя в любую минуту - применимы к любой ситуации».

Школа получила в безвозмездную аренду новое помещение в Октябрьском районе, где все нужно приводить в порядок. Оно пустовало много лет, крыша протекала, постепенно все пришло в негодность, и главное - отсутствовали коммуникации.Вечерами после работы пара тренеров и два десятка пап превращались в строителей: вывозили мусор, сносили перегородки, чтобы получилось просторное помещение для тренировок.

Полдела было сделано. Но в помещение еще нужно было завести коммуникации... И снова вопрос решали всем миром. Воспитанник «СТИКа», нынче депутат гордумы, Вячеслав Перерядов обратился за помощью к ресурсовикам. В итоге, Сибирская генерирующая компания смонтирует систему отопления и водоснабжения, компания «ЗапСибЭлектроМонтаж» - всю электропроводку, а ИСК «СОЮЗ» предоставит бригаду строителей для внутреннего ремонта.Проблема с вентиляцией решилась на днях во время сеанса интернет-связи руководителя школы Игоря Гребельного с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Средства на приобретение и монтаж вентиляции более 200 тыс. руб. выделит Фонд Александра Сергеевича.

Закончить все работы в школе планируют к Новому году. Отличный получится подарок не только мальчишкам, которые здесь занимаются. Но и всем поколениям выпускников «СТИКа», и всем, благодаря кому она существует и развивается.