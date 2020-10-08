Россельхозбанк запускает новый кредит «Агростарт» для создания фермерского бизнеса

Новости компаний 08.10.2020 15:20 190

Новый кредитный продукт от Россельхозбанка «Агростарт» предназначен для финансирования создаваемых фермерских хозяйств. Воспользоваться новым кредитным предложением Россельхозбанка можно будет уже до окончания 2020 года.

Роль фермерских хозяйств в России увеличивается. В 1992 году их доля в производстве сельхозпродукции составляла 1%. К 2020 году она достигла 14%. Ожидается дальнейший рост показателя.

«Для стимулирования роста сельскохозяйственному бизнесу необходима финансовая поддержка, отвечающая его требованиям. Мы разработали продукт «Агростарт», как и другие наши предложения, опираясь на пожелания многочисленных представителей фермерского сообщества в целом и нашего надежного партнера АККОР в частности. «Агростарт» предназначен для финансирования начинающих фермеров, которые не планируют пользоваться мерами государственной поддержки», – рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Орлова.

Основная задача данного кредитного продукта – содействовать созданию новых КФХ. «Агростарт» позволяет получить до 5 млн рублей на инвестиционные и текущие цели, при этом доля собственных средств заёмщика должна быть не ниже 50% стоимости финансируемого проекта.

Максимальный срок кредитования на инвестиционные цели (приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, объектов недвижимости, предназначенных для производства, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, техники, оборудования) составляет до 10 лет. При использовании на текущие цели – не более 2 лет.

Фермеры пользуются предложениями регулярно обновляемой линейки предложений Россельхозбанка, среди которых программа «Стань фермером!», кредиты «Микро_АПК» и «АПК_инвест». Кроме того, с 1 сентября в Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской и Московской областях действует образовательный проект «Школа фермера». Он создан, чтобы давать все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.