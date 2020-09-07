Более половины сибиряков собираются копить на старость самостоятельно

56% жителей Сибирского федерального округа (СФО) трудоспособного возраста собираются копить себе на пенсию. У 11% накопления уже есть. Это следует из результатов опроса, проведённого банком «Открытие».
Три четверти населения (74%) негативно отнеслись к последней пенсионной реформе. Нейтральное отношение выразили лишь 17% респондентов, а положительное – 5%. При этом, 31% опрошенных в Сибири копить на старость не намерены.
Почти треть участников опроса считают открытие вклада или накопительного счета наилучшим способом накопить на пенсию. 27% наиболее эффективным способом полагают приобретение акций, облигаций и недвижимости. При этом четверть респондентов хотят хранить деньги в валюте, 5% опрошенных – наличными в рублях, 4% – на банковском счету.
Впрочем, 47% сибиряков на пенсии планируют продолжить работать. 12% – из любви к своему делу, 35% – ради дополнительного дохода. Ещё 36% опрошенных сообщили, что будут работать на пенсии только если жизнь заставит. Категорически не желают работать на пенсии при любых обстоятельствах лишь 3% респондентов.
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