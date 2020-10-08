Сибирский центр открытого образования на русском языке для иностранцев откроется в АлтГПУ

Новости компаний 08.10.2020 14:15 187

В АлтГПУ при поддержке Минпросвещения России открывается Сибирский центр открытого образования на русском языке для иностранных граждан.

Центр создается в рамках реализации ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Основные функции Центра – осуществление образовательной и информационно-консультационной деятельности, разработка и реализация образовательных курсов и информационно-просветительских мероприятий по русскому языку для иностранных граждан.

Приоритет деятельности Центра на 2020 год – разработка курсов русского языка для иностранных абитуриентов, готовящихся к сдаче экзамена по русскому языку для поступления в российские образовательные организации высшего образования и проведение информационно-просветительских мероприятий. На базе Центра планируется создание информационного ресурса для размещения дополнительных общеобразовательных программ по русскому языку, адаптированных под образовательные потребности инофонов и их уровень владения языком. Целевыми странами для проведения курсов и мероприятий в 2020 году стали Республики Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. В последующие годы планируется расширение перечня стран и реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.

АлтГПУ имеет большой опыт преподавания и продвижения русского языка как иностранного. На протяжении семи лет ведется подготовка преподавателей русского языка как иностранного по программе магистратуры, разработан открытый образовательный интернет-портал «Изучаем русский язык» в межъязыковом пространстве России, Китая и Монголии». Большое внимание уделяется организации курсов русского языка как иностранного для разных целевых групп: иностранных школьников в рамках краткосрочного обучения по дополнительным общеобразовательным программам, иностранных слушателей в рамках подготовительных курсов, а также для иностранных студентов, проходящих обучение в университете в рамках программ академической мобильности.

Центр приглашает к сотрудничеству организации высшего образования по реализации дополнительных общеобразовательных программ и информационно-просветительских мероприятий по русскому языку для граждан указанных стран в 2020 году. Благодаря финансовой поддержке Минпросвещения России курсы в 2020 году будут бесплатными.

С предложениями о сотрудничестве можно обращаться на адрес электронной почты rector@altspu.ru.