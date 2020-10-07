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Зачем ФСБ изъяла документы во всех филиалах клиники «Добрый доктор» в Барнауле?

Новости
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8 октября сотрудники алтайского управления ФСБ провели оперативные мероприятия во всех трёх филиалах клиники «Добрый доктор» в Барнауле. Об этом пишет «Толк».

Сообщается, что уголовное дело не возбуждалось, в рамках доследственной проверки проводилась выемка документов в администрации и бухгалтерии клиники. Работа медучреждения при этом не останавливалась, приём пациентов продолжается.

Предположительно, дело может касаться нецелевого использования средств территориального Фонда медицинского страхования. В пользу последнего предположения косвенно говорит тот факт, что ТФОМС подал к «Доброму доктору» иск на 30 млн рублей, «использованных не по целевому назначению».

В текущем году также аналогичное дело рассматривалось в кассационном суде. ТФОМС отказался возмещать «Доброму доктору» расходы на аренду и ремонт помещений, оборудования, а также деловой вояж директора клиники – всего на сумму 10,1 млн рублей. Суд постановил взыскать эти деньги с медучреждения в пользу страховщика.

«Все, кто мог, «под ружье» уже встал». Частные клиники откликнулись на призыв алтайского минздрава

«Все, кто мог, «под ружье» уже встал». Частные клиники откликнулись на призыв алтайского минздрава

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Частные клиники готовы взять на себя часть нагрузки государственного здравоохранения

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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