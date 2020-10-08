Количество официально подтвержденных случаев коронавируса за сутки резко увеличилось

Новости 08.10.2020 12:33 593

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 134 новых случаев коронавируса. В Барнауле - 73, Новоалтайске – 13, Первомайском районе – 11, Заринске – 10, Залесовском, Смоленском районах – по 5 заболевших, Рубцовске – 4, ЗАТО Сибирский, Тогульском районе – по 3 заболевших, Заринском, Косихинском, Троицком районах – по 2 заболевших, Кытмановском районе – 1.

Всего в крае подтверждено – 14 711 случаев. Уже выписано 12 721 человек. Продолжают лечение в госпиталях – 1 423 пациента и амбулаторно 10. Кроме этого 1378 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 108 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам. Минздрав края за прошедшие сутки развернул в медучреждениях еще 60 коек. Всего их теперь 3258. Из них с кислородом 1610, с ИВЛ 410. Свободных коек - 355.

Количество тяжелобольных пациентов на 8 октября - 249, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.

Дополнительно следует отметить, что 2854 человека (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

За минувшие сутки скончалось 10 пациентов. Из них непосредственно от коронавируса - 3. За весь период скончалось 557 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 246 человек, по иным причинам смерти – 307 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 526658 человек. За прошедшие сутки – 6154.