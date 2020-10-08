Новиков, Иванов, Студеникин. В Алтайском крае готовится серия муниципальных отставок?

Новости 08.10.2020 13:26 1520

В Алтайском крае начинается новая волна отставок на муниципальном уровне. По данным источников «Политсибру», в ближайший месяц перемены ждут администрации Октябрьского района Барнаула, Бийска и Первомайского района. Причины разные.

Новиков

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков якобы будет в течение месяца отправлен в отставку на фоне грозящего ему ареста за вождение без прав.

Прав его лишили в июне 2020 года за отказ пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. И уже в июле его снова остановили сотрудники ДПС, когда он ехал на большой скорости по территории Крутихинского района.

«Новиков стал показывать пенсионное удостоверение, пояснять, что он является генералом полиции в отставке, просил его отпустить, сделать вид, что его не заметили, просил не составлять в отношении него административный материал, на что получил отказ», - писал тогда со слов свидетеля «Банкфакс».

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Позже чиновник заявлял, что ему пришлось есть за руль из-за проблем со здоровьем.

По этому поводу прошло уже несколько судебных заседаний не в его пользу. Крайнее - в восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерове. Сейчас он находится на больничном, после выхода с которого ему грозит 10-дневный арест.

По данным наших источников, и городской, и краевой власти просто надоела история с судебными тяжбами, которая уже давно вызывает вопросы и у горожан. Сделать это пока он на больничном, нельзя. Но зато если вопрос все-таки решится не в его пользу, то не потребуется проведение какого-либо конкурса. Главу района города назначает мэр.

Овсянников

И якобы на его место Новикова рассматривается глава Троицкого района Андрей Овсянников. Чиновник уже уведомил коллег и свой отставке, но точной даты ухода не назвал, передает «Банкфакс».

Напомним, в мае прошлого года прокуратура района выяснила, что глава района регулярно ездил на служебном автомобиле из Барнаула на работу и обратно. Правоохранители признали трату 72 тысяч рублей на ГСМ необоснованной. Чиновник получил представление прокурора.

Студеникин

Глава Бийска Студеникин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию Новости 05.10.2020 16:55

По данным «Политсибру», есть вопросы со стороны краевого правительства и к главе Бийска Александру Студеникину.

Из последнего: недочеты в реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В городе из-за проблем с подрядчиком с запозданием приступили к благоустройству дворов. Некоторые из объектов до сих пор не сданы, хотя до постоянного снежного покрова осталось совсем мало времени. Хотя годом ранее город довольно успешно отработал проект.

При этом, по нашим данным, никаких коррупционных проступков за ним не числится. И окончательного решения по Студеникину пока не принято.

Иванов

Близкие главы Первомайского района собирают деньги на его реабилитацию Новости 01.10.2020 14:49

К работе 35-летнего главы Первомайского района Александра Иванова у краевой власти не было принципиальных вопросов. Но с ним случилась беда. В ночь на 14 сентября 2020 года он получил бытовую черепно-мозговую травму. Две недели провел в коме. Сейчас остается в тяжелом состоянии и под аппаратом ИВЛ. Близкие уже начали сбор средств на реабилитацию заграницей, если это все-таки потребуется.

Травма Иванова очень серьезная и восстановление после нее будет долгим. О скором возвращении к работе речи не идет.

А потому власти придется принять принципиальное решение об отставке и провести новый конкурс по определению главы, уточняет источник «Политсибру».

Кстати, сам он в 2017 году стал решением кадрового вопроса в районе. На местном уровне подходящих кандидатур власти не нашли и пригласили на этот пост депутата Барнаульской гордумы Александра Иванова. На тот момент он с семьей жил в краевой столице и вряд ли заранее планировал занять какой-то муниципальный пост вне Барнаула.

Юдин

Замглавы Бийска Олег Гузеев ушел в отставку по собственному желанию Новости 06.10.2020 9:55

По данным «Политсибру», скоро свой пост покинет управляющий делами администрации Бийска Игорь Юдин. Но не из-за каких-то претензий, а по возрасту - через несколько дней чиновнику исполнится 65 лет. И он уходит на пенсию.

У Юдина широкий круг обязанностей. Это не только вопросы организации работы мэрии, то и множество «бонусных» направлений. Он руководит рядом комиссий (по профилактике правонарушений, призывной, по наградам и другими), а также штабом народной дружины и группой по делам казачества.

А еще он - один из старейших чиновников администрации. И на нем были «завязаны» многие вопросы.

Если информация по Студеникину подтвердится и учитывая, что несколько дней назад пост покинул его зам Олег Гузеев (тоже якобы из-за срыва нацпроекта), то администрацию Бийска ждет не просто кадровое обновление, но и апгрейд политических конфигураций.