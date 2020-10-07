Насколько сильно россияне испугались второй волны коронавируса

Новости 08.10.2020 12:25 345

Тревожные настроения среди россиян из-за второй волны пандемии коронавируса продолжают расти, однако уровень страха в обществе значительно ниже, чем весной-летом. Исследование на эту тему опубликовал «Центр политической конъюнктуры».

Показатели заболеваемости уже близки к рекордным значениям пиковых периодов первой волны пандемии, однако такой показатель, как количество поисковых запросов по теме коронавируса, весенних значений не достиг. Авторы исследования считают, что это – признак снижения в обществе уровня страха перед пандемией. В пользу этого вывода говорит ещё и такой показатель, как индекс самоизоляции, который, несмотря на резкий рост количества заражений коронавирусом, остаётся низким и положительной динамики не демонстрирует.

В целом, мнения граждан по поводу опасности пандемии коронавируса разделились примерно поровну, однако встревоженных всё равно большинство. Так, по данным ФОМ, 51% респондентов считает, что в стране преобладают тревожные настроения (социологи отмечают, что они растут третью неделю подряд), а 41% – уверены, что беспокоиться не о чем. При этом, ситуации в разных регионах страны отличаются – в субъектах РФ с плохой динамикой заболеваемости уже принимаются ограничительные меры, а режим самоизоляции вновь становится актуален. В более благополучных, соответственно, царят более спокойные настроения.

По данным ВЦИОМ, к концу сентября внимание к пандемии выросло вдвое. Значимым событием её сочли 16% опрошенных. Боятся заболеть 74% респондентов.

Авторы исследования подчёркивают, что вторая волна коронавируса и её последствия серьёзно повлияют на предвыборную повестку. Помимо общероссийской социально-экономической политики под пристальным вниманием также окажутся действия региональных властей.