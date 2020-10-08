Сергей Белоусов: Развитие водного транспорта напрямую связано с решением социальных и экономических задач

Новости компаний 08.10.2020 11:45 246

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного края Сергей Белоусов подчеркнул, что тема судостроения крайне важна и для страны в целом и для многих субъектов Российской Федерации.

Сенатор прокомментировал вопросы, по которым выступил на 489-м заседании Совета Федерации в рамках «Часа корпорации» выступил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Сергей Белоусов напомнил, что Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с 2019 года во исполнение поручения Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко особое внимание уделяется вопросам модернизации, строительства и ремонта судов рыбопромыслового флота. В части реализации инвестиционных проектов по строительству рыбопромысловых судов и судов-краболовов мы уже видим определенные успехи и, с учетом профиля Комитета тщательно отслеживаем ситуацию.

Вместе с тем, регулярные тематические оперативные совещания с участием представителей Минпромторга России и судостроительных заводов не позволяют то же самое сказать о развитии пассажирского и грузового речного транспорта. Несмотря на то, что водный транспорт обладает неоспоримыми преимуществами, объемы грузовых и пассажирских перевозок с годами только снижаются. Одна из причин по мнению сенатора - стагнация внутреннего водного транспорта, который устарел и морально и физически. Средний возраст речных судов в настоящее время составляет 30 лет. Это на 5-10 лет больше безопасной эксплуатации. При этом Россия - страна с самой большой протяжённостью рек в мире -101,7 тысячи километров. Речной транспорт предоставляет возможность транспортировки инертных тяжеловесных грузов в районы, не доступные для других видов транспорта. Сенатор привел в пример наиболее загруженную автомобильную трассу Барнаул-Бийск, разгрузить которую помогло бы развитие речного транспорта и водных путей. Это касается и популярных туристических маршрутов, за счет переключения трансферта с автомобильных дорог на Верховье Оби.

Проблема актуальна для Западной Сибири и районов Крайнего Севера, сообщает С.Белоусов. Объем грузовых и пассажирских перевозок в Обь-Иртышском бассейне в последние годы лишь сокращался. Состояние портовой инфраструктуры судоходного участка реки Обь в границах Алтайского края также не позволяет эффективно решать стоящие экономические и социальные задачи.

Вместе с тем, как заметил парламентарий, недавние поручения Президента коснулись и водного транспорта. Эта деятельность уже включена в перечень отраслей российской экономики в большей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Речь также идет о докапитализации лизинговых компаний в сфере судостроения.

"Это вселяет надежду на то, что вводимые механизмы стимулирования размещения заказов на российских речных судостроительных предприятиях и дополнительные меры поддержки для восстановления отрасли речного судостроения безусловно повлияют на повышение пропускной способности речного флота, а с развитием инфраструктуры Северного морского пути могут значительно измениться направление и объёмы грузопотоков в Обь-Иртышском бассейне", - подчеркнул парламентарий