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Россиян не пустят в Кахзахстан без результатов теста на коронавирус

Новости
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Новые правила пересечения границы установлены главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан.

С 6 октября иностранные граждане, будут пропускаться в страну только при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Причем, по данным пограничного управления ФСБ, России по Алтайскому краю тест действителен в течение трех суток.

Исключение сделано только для членов официальных делегаций, прибывших в республику по приглашению МИД, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений представительств международных организаций, аккредитованных в республике Казахстан, и членов их семей; водителей, осуществляющие международные и грузовые перевозки в двустороннем и транзитном сообщении по территории Казахстана.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

гость

Еще бы знать, где делать тест. Невозможно никуда записаться.

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