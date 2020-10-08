Россиян не пустят в Кахзахстан без результатов теста на коронавирус

Новости 08.10.2020 11:10 424

Новые правила пересечения границы установлены главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан.

С 6 октября иностранные граждане, будут пропускаться в страну только при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Причем, по данным пограничного управления ФСБ, России по Алтайскому краю тест действителен в течение трех суток.

Исключение сделано только для членов официальных делегаций, прибывших в республику по приглашению МИД, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений представительств международных организаций, аккредитованных в республике Казахстан, и членов их семей; водителей, осуществляющие международные и грузовые перевозки в двустороннем и транзитном сообщении по территории Казахстана.