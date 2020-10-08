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Уровень влияния губернаторов Сибири растёт, а глав двух Алтаев – падает

Новости
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Влиятельность практически всех губернаторов Сибирского федерального округа выросла или осталась неизменной, снизилось лишь влияние глав Алтайского края и Республики Алтай. Это следует из соответствующего рейтинга руководителей российских регионов за сентябрь 2020 года, опубликованного «Агентством политических и экономических коммуникаций» (АПЭК).

Руководители всех регионов Сибири вошли в категории сильного или среднего влияния, разделившись почти поровну. Категория «слабое влияние» в рейтинге отсутствует.

Сильное влияние:

  • Александр Усс (Красноярский край) – переместился с 34 на 32 строку;
  • Сергей Цивилёв (Кузбасс) – переместился с 39 на 33 строку;
  • Игорь Кобзев (Иркутская область) – переместился с 43 на 35 строку;
  • Андрей Травников (Новосибирская область) – переместился с 38 на 36 строку.

Среднее влияние:

  • Александр Бурков (Омская область) – переместился с 61 на 59 строку;
  • Сергей Жвачкин (Томская область) – переместился с 82 на 71 строку;
  • Виктор Томенко (Алтайский край) – переместился с 71 на 76 строку;
  • Олег Хорохордин (Республика Алтай) – переместился с 79 на 81 строку;
  • Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) – остался на 83 месте;
  • Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – остался на 85 месте.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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