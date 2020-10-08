Уровень влияния губернаторов Сибири растёт, а глав двух Алтаев – падает

Влиятельность практически всех губернаторов Сибирского федерального округа выросла или осталась неизменной, снизилось лишь влияние глав Алтайского края и Республики Алтай. Это следует из соответствующего рейтинга руководителей российских регионов за сентябрь 2020 года, опубликованного «Агентством политических и экономических коммуникаций» (АПЭК).
Руководители всех регионов Сибири вошли в категории сильного или среднего влияния, разделившись почти поровну. Категория «слабое влияние» в рейтинге отсутствует.
Положительных отзывов в сентябре оказалось почти в полтора (1,41) раза больше, чем отрицательных