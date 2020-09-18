Выборы в сентябре, отмена многодневки и голосование с 16 лет. О чем партии попросили Путина

Аналитика 08.10.2020 9:28 496

Не переносить больше выборы 2021 года с сентября на более ранний срок, отказаться от проведения ЕДГ каждый год, разрешить голосовать с 16 лет - эти и другие предложения прозвучали от ведущих политиков России - лидеров фракций в Госдуме - на встрече с президентом Владимиром Путиным, прошедшей 6 октября. Что из этого просто пиар, а что будет реально принято и как это изменит правила игры в действующей политической системе, читайте в материале «Политсибу».

Провести выборы в Госдуму в сентябре 2021 года

Предложение

С идеей все-таки не переносить ЕДГ с сентября на март или апрель выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, «сентябрь – это наиболее оптимальный период».

«Многие кандидаты, которые участвуют в выборах, как раз в летний период идут в отпуска, что дает им возможность заниматься выборной кампанией. Если проводить в какой-то другой период, то дополнительно надо брать отпуск. Это затраты, которые могут ложиться, в том числе, и на разные уровни бюджетов», - сказал он.

Владимир Путин ответил, что плюсы и минусы есть у каждого периода. И заверил, что при принятии окончательного решения будут учитываться аргументы партий. Но дал понять, что в целом он это предложение поддерживает:

«Лето закончилось, все вернулись домой, начинается учебный год, родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей удобнее всего».

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выборы должны проходить в последний понедельник «тихого и спокойного» апреля.

«Вам опять навязали единый день голосования – сентябрь. Нельзя. У нас северная страна, люди не успевают отдохнуть», - сказал либерал-демократ.

Значение

Ставка на весенний оптимизм: эксперты оценили планы по переносу больших выборов на апрель 2021 года Аналитика 18.09.2020 9:04

Ну что же, если за сохранение ЕДГ в сентябре выступил главный единоросс Госдумы, а Путин хоть и не однозначно, но поддержал - считай, вопрос решенный. Выборы в ГД, а с ними и все остальные крупные кампании, пройдут осенью следующего года.

Информационная лихорадка о переносе голосования на март-апрель началась сразу после плебисцита по Конституции. И в какой-то момент казалось, что решение будет в пользу весны. Но, видимо, нет. Идем по графику.

Оппозиция возрадуется. Они просто не были готовы к внеплановым выборам и не успевали найти людей, отработать все темы.

А вот для ЕР удачнее было проводить выборы досрочно. Во-первых, пока еще нормальная социально-экономическая ситуация в стране. Во-вторых, пока на фоне пандемии высоки патерналистские ожидания: государство и его представители должны помогать народу. Это как раз электорат партии власти.

Многодневное голосование

Предложение

По этому поводу было только одно заявление и снова от Неверова - сохранить только что введенную практику голосования в течение трех дней.

«Три дня накладывают определенные сложности по направлению наблюдателей. Это, конечно, повышает нагрузку на избирательные комиссии. Но все-таки мы все должны исходить из того, что выборы – для избирателей, а не для политических партий и избирательных комиссий. Тем более, что все это позволяет увеличить явку и вовлеченность людей в выборную кампанию, к чему мы очень стремимся», - сказал единоросс.

Коллеги от оппозиции на этот раз спорить почти не стали. Владимир Жириновский даже назвал многодневку удобной, но призвал уже определиться, будет последний день агитации и нужен ли вообще день тишины.

Значение

По правде сказать, с учетом досрочки реальное голосование растягивается вовсе не на три дня. Например, в Алтайском крае в сентябре 2020 года на выборах муниципального уровня и довыборах трех депутатов АКЗС голосовали и вовсе 12 дней.

У оппозиции много претензий по многодневному голосованию: они действительно не успевают все контролировать, не могут набрать столько наблюдателей. И хотя это мировой тренд и не раз такой вариант обсуждали в нашей стране, появилась многодневка именно из-за пандемии. И людям действительно так удобнее. Пока ситуация не стабилизировалась, говорить об отмене пока не приходится. А вот более четко прописать правила проведения таких выборов действительно нужно.

Выборы не каждый год

Предложение

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить Единый день голосования не раз в год, а раз в два года. Чтобы «вся страна, в том числе все начальники, полиция, КГБ, прокуроры перестали заниматься только выборами».

«Давайте объединим избирательные кампании: выборы президента, через год выборы в Госдуму, через год все местные выборы. Все, шестилетний цикл и три избирательные кампании», - заявил политик.

Значение

Вот это уже из серии хайпануть и попиариться. В такой большой стране, где в каждом регионе есть самостоятельный законодательный орган и десятки-сотни муниципальных представительных, постричь всех под одну гребенку просто нереально. Разные сроки полномочий, постоянная необходимость довыборов - система слишком громоздка.

Разрешить голосование с 16 лет

Предложение

Жириновский считает, что молодые люди этого возраста уже вполне готовы осознанно пользоваться пассивным избирательным правом:

«В 16 лет они все умеют, они уже миллионы зарабатывают в своих блогах. А голосовать нельзя. Бабушка выжила из ума, она голосует. У меня брат умирал, инсульт, он ничего не соображал, ему показывали пальцем: вот здесь поставь галочку. А его внуки в 16 лет голосовать не могут. Давайте дадим раньше, это другое поколение, другие дети».

Значение

Тоже пока нереальное предложение. И даже бесполезное. Партии мало что получат от снижение возраста. Как 18-летние, так и 16-летние на выборы просто не ходят.

Отменить одномандатные округа на выборах в ГД и увеличить федеральную часть списка

Предложение

И снова лидер ЛДПР с идеей проводить выборы только по партийным спискам, потому что «одномандатный округ не выражает мнения избирателей». Напомним, сейчас половина депутатов ГД избираются партспискам, половина – по мажоритарным округам.

«Ушел депутат, который был избран по одномандатному округу, – все. Целый год или два у нас нет никого. Ждать очередных выборов?», - добавил еще один аргумент политик.

Также он предлагает увеличить федеральную часть списков в Госдуму с 10 до 20. Иными словами, чтобы большее количество мест стало проходным для тех, кого выдвинула партия.

«Черные» технологии ушли в прошлое. Эксперты обсудили выборы в Госдуму 2021 года Аналитика 21.09.2020 9:04

«Мы можем улучшить экономику за счет лучших людей. Мы же их изучаем, знаем, а они на выборах проигрывают (по одномандатному округу - прим.ред.), потому что там какой-то бизнесмен закидал деньгами весь свой округ, и наш хороший специалист проиграл ему. А когда мы сможем их заранее включить в федеральную часть, то мы сохраним», - пояснил Жириновский.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов наоборот считает, что надо оставить смешанную систему 50 на 50 не только в Госдуме, но и в законодательных собраниях в регионах (в некоторых ее сейчас меняют).

А еще Миронов предложил увеличить порог для льготы в ГД. Сейчас партия может выдвигаться на выборы в российский парламент без сбора подписей, если она смогла провести хотя бы одного депутата хотя бы в одном регионе. Главный эсер считает, что надо сделать минимум пять депутатов.

Значение

Предложения Жириновского и Миронова - попытка защитить парламентские партии. Чем больше у них список, тем больше понятных и нужных кандидатов большие партии смогут провести. А вот малые и самовыдвиженцы при изменении системы 50 на 50 будут иметь еще меньше шансов на попадание в нижнюю палату парламента.

Но эксперты говорят, что Госдума от этой системы не откажется. Она понятная и проверенная временем. Пробы на уровне регионов тоже будут продолжаться.

Сохранять конкурентность

Предложение

Жириновский призвал исключить основание для отказа в регистрации списка кандидатов партий.

«За деньги из списков убирают более 50%, снимают список с выборов. Это что такое вообще? Это для мафии избирательной сделали? Хоть один человек останется – (пусть - прим.ред.) список участвует в выборах», - сказал он.

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание, что на последних выборах сняли 800 представителей компартии и пять кандидатов в губернаторов.

«Надо, чтобы был конкурс и борьба полноценная, тогда будет все нормально», - сказал политик.

Значение

Парламентская оппозиция в очередной раз призвала власти считать их равноправными членами системы. И, кажется нам, они услышали, что хотели. Во время встречи Путин неоднократно давал понять, что заинтересован в сохранении традиционной системы партий:

«Парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы, а значит, для устойчивого развития всей страны».

Он сказал, что системная оппозиция «держит власть в тонусе», сможет участвовать в нацпроектах, бюджетном процессе и конституционных новациях.

Мимо людей. Эксперты рассказали, что знают о поправках в Конституцию россияне Аналитика 01.10.2020 8:30

Однако при этом на следующих выборах возможность поучаствовать дадут не только большим партиям. В думской кампании (за старшим братом подтянутся и региональные парламенты) в 2021 году будет не менее 16 партий (это только те у кого есть льгота), плюс несколько совсем малых партий.

Причина №1 - вернуть избирателям веру в легитимность выборов (вон сколько кандидатов - выбирай, кого хочешь). Причина №2 - «распылить» протестный электорат, чтобы даже системная оппозиция не взяла слишком много.

У КПРФ голоса будут отбирать «Коммунисты России» и КПСС, у эсеров - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Родина», у ЛДПР - «За правду», а новых либералов, типа «Яблоко», «Партия Роста», «Новые люди», и без того будет много, а делить им очень маленький кусок.

Это тоже элемент новой технологии - заблаговременное прогнозирование итогов голосования. Кто победит определяется уже на этапе подбора кандидатов.

Впрочем до выборов в ГД остается еще почти год. И многое может измениться.