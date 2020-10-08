Как в соцсетях отзываются о губернаторе Алтайского края

Новости 08.10.2020 8:30 1063

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял восьмое место в сентябрьском рейтинге глав сибирских регионов, упоминаемых пользователями в позитивном ключе, и девятое – в аналогичном рейтинге негативных упоминаний. Положительных отзывов оказалось почти в полтора (1,41) раза больше, чем отрицательных. Таковы результаты исследования Центра политической конъюнктуры.

Месяцем ранее алтайский губернатор держался одной строкой выше как по частоте негативных, так и по частоте положительных упоминаний. Впрочем, авторы исследования отмечают, что в сентябре общее количество упоминаний глав регионов в публикациях в соцсетях снизилось.

Что касается Сибири, то здесь рейтинг упоминаемости губернаторов выстроился следующим образом:

Игорь Кобзев (Иркутская область) – 4 место по РФ, без изменений; Сергей Цивилёв (Кузбасс) – 39 место по РФ, утратил 17 позиций; Александр Усс (Красноярский край) – 42 место по РФ, утратил 11 позиций; Андрей Травников (Новосибирская область) – 45 место по РФ, утратил 9 позиций; Александр Бурков (Омская область) – 49 место по РФ, поднялся на 10 строк; Виктор Томенко (Алтайский край) – 50 место по РФ, поднялся на 5 строк; Шолбан Кара-оол (Республик Тыва) – 54 место по РФ, утратил 11 позиций; Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 66 место по РФ, утратил 21 позицию; Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 80 место по РФ, поднялся на 3 строки; Сергей Жвачкин (Томская область) – 81 место по РФ, утратил 14 позиций.

Таким образом, в Сибирском федеральном округе выросла упоминаемость глав лишь трёх регионов: «Двух Алтаев» и Омской области. Напомним, что губернаторы Омской области и Алтайского края заболели коронавирусом, а Главе Республики Алтай местные парламентарии пытаются вынести вотум недоверия.

Доля упоминаний в позитивном ключе:

Сергей Жвачкин – 15,5% (7 место по РФ); Сергей Цивилёв – 10,35% (19 место по РФ); Андрей Травников – 9,60% (24 место по РФ); Шолбан Кара-оол – 8,70% (28 место по РФ); Валентин Коновалов – 7,66% (35 место по РФ); Олег Хорохордин – 6,75% (43 место по РФ); Александр Бурков – 6,57% (47 место по РФ); Виктор Томенко 4,57% (64 место по РФ); Александр Усс – 3,12% (75 место по РФ); Игорь Кобзев – 2,10% (82 место по РФ).

Негативные упоминания:

Валентин Коновалов – 19,72% (1 место по РФ); Игорь Кобзев – 10,80% (11 место по РФ); Андрей Травников 10,16% (12 место по РФ); Александр Усс 8,69% (15 место по РФ); Олег Хорохордин – 8,16% (18 место по РФ); Шолбан Кара-оол – 8,09% (20 место по РФ); Сергей Жвачкин – 5,31% (54 место по РФ); Сергей Цивилёв – 5,27% (55 место по РФ); Виктор Томенко 5,18% (57 место по РФ); Александр Бурков 4,99% (58 место по РФ).

Больше всего негатива из всех российских губернаторов собрал на себя Глава Хакасии Валентин Коновалов. Что касается Сибири, то весьма велика оказалась также доля негативных упоминаний Игоря Кобзева, избавившегося на сентябрьских выборах от приставки «врио» и возглавившего Приангарье.