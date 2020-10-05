Какие тренды ожидаются в региональной политике на Алтае в преддверии парламентской кампании 2021 года

Новости 07.10.2020 18:40 203

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало своё видение вероятных сценариев политических событий в регионах России.

Новые деньги и максимум контроля

По мнению экспертов агентства, в октябре важнейшими факторами политики Кремля в отношении регионов будут:

Обсуждение проекта федерального бюджета;

Принятие мер по стабилизации эпидемиологической обстановки.

Исследователи отмечают высокую вероятность выделения регионам дополнительной финансовой поддержки, в том числе – для решения застарелых проблем социальной инфраструктуры. Однако сопровождаться это будет усилением контроля деятельности чиновников на экономически проблемных территориях со стороны силовых структур. Это может стать одним из значимых трендов конца 2020 – первого полугодия 2021 годов.

Также эксперты АПЭК предполагают, что на регионы будут распространены отработанные в Москве управленческие практики. При этом, охватывать они будут не только сферу, связанную с решением эпидемиологических проблем, но и отрасли жилищного, а также инфраструктурного строительства и развития информационных систем.

Обострение внутриэлитных конфликтов

Эксперты также предполагают, что на фоне подготовки к парламентской кампании-2021 активизируются внутриэлитные конфликты в регионах, в том числе – в Республике Алтай. Напомним, здесь уже возникли трения между главой региона и депутатским корпусом.

При этом, возможность отказа Кремля от практики направления в регионы губернаторов-«технократов» оценивается как маловероятная. Скорее всего, по мнению специалистов АПЭК, данная практика сохранится, но можно будет ожидать более широкого привлечения представителей региональных элит к формированию местных правительств. В этой связи указывается на назначение в Республике Алтай первым вице-премьером Эжера Ялбакова, обладающего заметным опытом работы в органах власти республики.

Независимо от реальной эпидемиологической обстановки в октябре-ноябре 2020 года можно ожидать новой активизации критики в адрес властей регионов с выраженными конфликтами элит по поводу эффективности мер по борьбе с пандемией и в связи с ситуацией в системе здравоохранения.