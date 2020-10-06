Врачей алтайских частных клиник попросят прийти на помощь государственной медицине в борьбе в коронавирусом

Новости 07.10.2020 14:05 343

Об этом сообщили Вести-Алтай со ссылкой на министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

«Мы готовы привлекать медицинские организации, которые сегодня погружены в систему обязательного медицинского страхования, это и вызовы на дом, и дистанционное сопровождение пациентов. Мы готовы трудоустраивать врачей частных медицинских центров в свои госпитали для того, чтобы они действительно помогли системе здравоохранения», - сказал он.

Министр рассказал, что из-за большого потока пациентов поликлиники и рентгенкабинеты уже работают и в выходные. Как дополнительную меру минздрав планирует приостановить плановую помощь в четырех городах края: Барнауле, Бийске,Рубцовске и Славгороде. А медицинский персонал перевести для оказания помощи пациентам с клиническими признаками ОРВИ и коронавируса.

Напомним, ранее минздрав привлек к работе студентов медицинских вуза и колледжей.