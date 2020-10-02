Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман заболел коронавирусом

Новости 07.10.2020 13:40 346

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман заболел коронавирусом, передаёт пресс-служба мэрии.

Сообщается, что положительный результат теста был получен им 6 октября. На протяжении двух недель Дмитрий Фельдман будет находиться дома – госпитализация ему не потребовалась. В отсутствие главы его обязанности исполняет первый заместитель Владимир Пьянков.

Ранее источники «Политсибру» сообщили о том, что коронавирус подтвердился у мэра Бийска Александра Студеникина. Администрация Бийска готовится переходить на "удалёнку", однако сообщает, что делает это не в связи с болезнью мэра, а в соответствии с недавним указом краевого правительства, подписанным врио губернатора Виталием Снесарем. Сам губернатор Виктор Томенко, напомним, в настоящий момент госпитализирован и тоже проходит лечение от коронавируса.

С начала октября на карантин закрыто здание администрации Каменского района - там возник очаг эпидемии, заразились несколько сотрудников.