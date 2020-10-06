В 23 населенных пункта Алтайского края пришел высокоскоростной мобильный интернет 4G

Новости компаний 07.10.2020 14:40 238

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом 23 населенных пункта Алтайского края, в каждом из которых количество жителей составляет, в среднем, от 500 до 1000 человек.

Новые базовые станции 4G появились в селах одиннадцати районов края: Ребрихинского, Красногорского, Мамонтовского, Алейского, Первомайского, Бийского, Третьяковского, Красногорского и других. Сразу в несколько населенных пунктов мобильный интернет пришел впервые: МТС первой из операторов запустила сеть 4G в сёлах Усть-Волочиха, Золотуха, Курск, посёлке Садовом и СНТ «Катунь» (Бийск). Жители этих территорий теперь могут пользоваться современными интернет-сервисами, которые ранее были им недоступны: онлайн-покупка билетов и запись к врачу, оплата ЖКХ, дистанционное обучение, использование сервисов портала госуслуг, просмотр фильмов онлайн.

«В сельской местности проживает порядка 45% жителей нашего края, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим очень высокую востребованность мобильного интернета в небольших населенных пунктах. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в крае», - отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Сеть «четвертого поколения» МТС построена в диапазонах 900 и 1800 МгЦ, что позволяет увеличить территорию покрытия сетью сотовой связи и улучшить проникновение мобильного сигнала внутрь зданий и строений.