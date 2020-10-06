Бийского ветерана ВОВ Федора Коробова хотят наградить званием «Герой России»

Новости 07.10.2020 12:45 434

Участник Великой Отечественной войны, бийчанин Федор Коробов может получить звание «Герой России», который за боевые заслуги при жизни был представлен к Золотой Звезде, но так её и не получил. Соответствующее обращение хотят направить на имя министра обороны России Сергею Шойгу от губернатора Алтайского края Виктора Томенко и депутата Государственной Думы Александра Прокопьева, сообщает «Бийское телевидение».

Федор Коробов попал на фронт в августе 1941 года и прошел всю войну, был дважды ранен. И дважды был представлен к званию «Герой Советского Союза» за боевые заслуги. Но так и не получил.

Его дочь Людмила Коробова узнала о подвигах отца только после его смерти. Сам он мало что говорил об этих страшных военных годах.

«Один единственный раз он рассказал, как они сидели в блиндаже, и он разговаривал с другом. И в один миг выстрел и пуля попала прямо другу в голову. И убила», - вспоминает дочь.

Она добавляет, что отец объяснил неполученные награды потерей документов.Но историк Валерий Костенко, который в детстве жил с ветераном в одном доме, считает иначе.

«Я проверил, что в этой дивизии за полтора года было присвоено звания Советского Союза 15 командирам. На мой взгляд, просто решили, что слишком много для одной дивизии. И Федора Петровича не наградили. А наградили орденом боевого красного знамени. Высокая награда, но не совсем», - сказал он.

Костенко изучил личное дело ветерана, его наградные листы, подвиги во время войны. Он уверен, что Федор Петрович достоин звания героя. Его поддержали в военкомате, где Коробов работал военным комиссаром.На призыв о помощи отозвался депутат Госдумы Александр Прокопьев, он предложил обратиться за поддержкой к губернатору края Виктору Томенко и направить представление на имя министра обороны России.

«Это очень большое и важное дело. Я готов помочь, и думаю, что и губернатор поддержит. Награда должна найти героя даже через столько лет. Это нужно не только в память о земляке, но и для нас - потомков. Мы всегда должны помнить о подвиге наших отцов и дедов», - сказал депутат Прокопьев.

Всего звания Героя Российской Федерации удостоены около 100 участников Великой Отечественной войны.