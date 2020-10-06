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Снова рост: в Алтайском крае выявлено 129 случаев коронавируса и еще 10 смертей

Новости
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Снова рост:  в Алтайском крае выявлено 129 случаев коронавируса и еще 10 смертей

По данным оперштаба за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 129 новых случаев коронавируса.  В Барнауле – 47, Бийске – 17, Первомайском районе – 9,  Камне-на-Оби – 6, Змеиногорском и Локтевском районах – по 5 заболевших,  Славгороде, Зональном, Крутихинском, Солонешенском районах – по 3 заболевших, Алейске, Калманском, Смоленском,  Целинном Шипуновском районах – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайске, Рубцовске, Алейском, Алтайском, Бийском, Ельцовском, Косихинском, Новичихинском, Павловском, Панкрушихинском, Романовском, Солтонском, Тальменском, Топчихинском, Третьяковском, Усть-Калманском, Шелаболихинском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае официально подтверждено 14 577 случаев коронавируса, уже выздоровело 12 652 человека.

На сегодняшний день  в госпиталях находятся 1363 пациента. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 15 пациентов. Кроме этого  там же лечатся 1276 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.  И ещё 113 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.  Всего развёрнуто 3198 коек. Из них с кислородом 1598, с ИВЛ 410. Свободных  - 446.

При этом, 2690 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении. 

За весь период у 4701 больных  выявили внебольничную пневмонию, у 4302 – ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

Количество тяжелобольных  пациентов на 7 октября -  265 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 97.

За сутки скончалось 10 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от тяжелого течения инфекции  - 6. За весь период скончалось 547 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 243 человека, по иным причинам смерти – 300 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 520504 человека. За прошедшие сутки – 5682.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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