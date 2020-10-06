Сенатор Белоусов призвал внимательнее отнестись к проблеме ГМО

Новости 07.10.2020 13:10 210

Профильный Комитет Совета Федерации на очередном заседании поддержал предложение сенаторов и депутатов об упрощении процедуры установлении границ населенных пунктов, территориальных зон и внесении сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Как отметил сенатор, законопроект вносит изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и предусматривает, что установление факта пересечения границ населенных пунктов, территориальных зон с границами земельного участка, предназначенного для размещения линейного объекта либо уже занятого линейным объектом не является препятствием для установления границ населенных пунктов, а также территориальных зон и внесения сведений о них в ЕГРН.

Члены Комитета согласились с авторами законопроекта в том, что его принятие позволит устранить препятствия для подготовки документов, содержащих описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон и наполнения ЕГРН сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.

«На практике такие ситуации встречаются нередко и действующие нормы зачастую просто мешают оперативно привести в соответствие сведения ЕГРН и градостроительной документации муниципальных образований. Поэтому так важно своевременно устранять имеющиеся бюрократические проволочки для решения подобных вопросов», сообщил сенатор.

Парламентарий также доложил о том, что по итогам состоявшегося 16 июля 2020 года обсуждения в рамках заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации было принято решение о создании межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по доработке Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-­инженерной деятельности».

Наряду с членами аграрного Комитета в состав рабочей группы вошли сенаторы от Комитета СФ по экономической и социальной политике и представители федеральных органов исполнительной власти. Сергей Белоусов возглавил рабочую группу, отметив, что вопросы государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, требуют постоянного внимания и совершенствования. Он выразил уверенность в том, что в рамках вновь созданной рабочей группы совместно с экспертами и представителями научного сообщества закон будет доработан в самое ближайшее время с учетом современных научных взглядов и сохраняющихся рисков влияния ГМО- продукции на здоровье человека.