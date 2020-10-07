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Алтайский министр спорта сообщил об отмене «Кросса наций» из-за коронавируса

Новости
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«Кросс Наций-2020» представляет собой массовый забег, который планировалось провести в Барнауле 10 октября на лыжной базе «Динамо». О его отмене сообщил в своём Instagram глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев.

«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация просто не позволяет нам провести это массовое мероприятие. Забег хоть и на свежем воздухе, но это скопление людей (во время регистрации, перед самим стартом), здоровьем которых мы не вправе рисковать», - написал он.

Министр добавил, что сам впервые поучаствовал в «Кроссе наций» в 2019 году и высоко оценил общий дух забега.

Как стало известно, ранее алтайский Роспотребнадзор предложил возобновить в регионе антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости.
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Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Скриншот из Instagram Алексея Перфильева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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