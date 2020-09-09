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Алтайские антимонопольщики уличили «Почта банк» в нарушении закона о рекламе

Новости
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Дело по признакам нарушения Закона «О рекламе»  возбуждено в отношении «Почта банка» по жалобе барнаульца, указавшего, что ему приходит реклама от банка, хотя согласия на её получение он не давал. Об этом сообщает управление ФАС по Алтайскому краю.

Заявитель продемонстрировал антимонопольщикам скриншот именного сообщения, поступившего от абонента «POCHTABANK», в котором ему предлагалось получить кредитную карту в офисе «Почта банка». Сотрудниками УФАС установлено, что отправителем действительно является именно указанный банк.

Представители банка утверждали, что рекламные SMS рассылаются лишь тем клиентам, которые на это согласились. Однако доказать, что податель жалобы давал такое согласие, в банке не смогли.

По итогам рассмотрения дела АО «Почта Банк» выдано предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, - банку предстоит исключить маркетинговые рассылки на номер абонента и отчитаться об этом в УФАС.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Максим Стрелковский

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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