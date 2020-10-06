Алтайский губернатор серьёзно улучшил свои позиции в сентябрьском медиарейтинге

Новости 07.10.2020 9:55 180

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял четвёртое место в сентябрьском медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа, составленном «Медиалогией».

За месяц алтайский губернатор поднялся на две позиции по Сибири и на 14 – по России. Тройка лидеров по СФО не изменилась. Первое место в ней занял недавно избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В общероссийском рейтинге он поднялся на три строки. Второе досталось губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. В Сибири его позиции не изменились, однако в общероссийском рейтинге он потерял 14 позиций. Третье место занял губернатор Омской области Александр Бурков, недавно заболевший коронавирусом. В общероссийском рейтинге он поднялся на одну строку.

Глава Тывы Шолбан Кара-оол поставил своеобразный рекорд, утратив в общероссийском рейтинге 35 позиций за один месяц. Из остальных глав субъектов РФ никто не утратил более 25. В сибирском же рейтинге тувинский глава опустился всего лишь на одну строку. Последнее место как по Сибири, так и по России досталось губернатору Республики Алтай Олегу Хорохордину, в отношении которого депутаты республиканского Госсобрания (Эл Курултай) инициировали недавно процедуру импичмента.